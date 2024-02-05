九毛九目標價劈41%
儘管維持各股的「買入」評級，野村指，餐飲業消費情緒去年第四季疲軟情況可能延續至今年首季，加上高基數效應，該行追蹤股份的盈利率今年或持續受壓。投資者短期對內地餐飲股的情緒仍低迷，該行傾向業務模式更精簡及靈活，以及近期營運數據可能上升的股份。
經營酸菜魚品牌「太二」等餐廳的九毛九目標價遭削逾41%至8.7元，至於百勝中國調低一成至436元；海底撈則調低4.2%至20.5元。
券商料百勝同店銷售縮
中信里昂亦表示對百勝中國去年第四季業績不感樂觀，預計同店銷售及餐飲業務利潤率將按年下降。該行又認為競爭風險與開店數量並不相符，把該企的美股目標價由52.2美元下調至48美元，維持「買入」評級。
不僅是這些經營堂食的大公司，就連賣即食麵的康師傅控股(00322)，市場需求亦面臨挑戰，中金公司遂將其目標價下調30%至10.5元，勝在股息率今年仍有望超過8厘；富瑞指該企成本壓力緩和下來，但估上半年銷售額可能只是持平，目標價由15.6元削至11.5元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：