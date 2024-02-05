九毛九目標價劈41%

儘管維持各股的「買入」評級，野村指，餐飲業消費情緒去年第四季疲軟情況可能延續至今年首季，加上高基數效應，該行追蹤股份的盈利率今年或持續受壓。投資者短期對內地餐飲股的情緒仍低迷，該行傾向業務模式更精簡及靈活，以及近期營運數據可能上升的股份。

經營酸菜魚品牌「太二」等餐廳的九毛九目標價遭削逾41%至8.7元，至於百勝中國調低一成至436元；海底撈則調低4.2%至20.5元。

券商料百勝同店銷售縮 中信里昂亦表示對百勝中國去年第四季業績不感樂觀，預計同店銷售及餐飲業務利潤率將按年下降。該行又認為競爭風險與開店數量並不相符，把該企的美股目標價由52.2美元下調至48美元，維持「買入」評級。