供過於求奶價挫 蒙牛今年盈測遭降14%

估去年下半年收入僅增1%

建銀國際預期，去年上半年原料奶持續供過於求，加上原料奶價格下跌，或導致奶粉業務減值損失及上游合資企業分享利潤下降，從而降低集團的盈利。該行又預計蒙牛去年下半年的收入增長將自上半年的7%，放緩至1%，順手下調2023年及2024年的盈利預測14%。