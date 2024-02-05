供過於求奶價挫 蒙牛今年盈測遭降14%
因應內地消費市場復甦緩慢，多家大行把蒙牛乳業(02319)的盈利預測及目標價調低，蒙牛股價1月份亦持續尋底，其中建銀國際把蒙牛目標價由31.4元狠削至21.2元，儘管比上周五收市價高兩成，但對比去年初炒作疫後復甦那輪升浪的高位，仍屬「腰斬」。
估去年下半年收入僅增1%
建銀國際預期，去年上半年原料奶持續供過於求，加上原料奶價格下跌，或導致奶粉業務減值損失及上游合資企業分享利潤下降，從而降低集團的盈利。該行又預計蒙牛去年下半年的收入增長將自上半年的7%，放緩至1%，順手下調2023年及2024年的盈利預測14%。
不過，該行維持蒙牛「跑贏大市」評級，中信里昂亦明言繼續看好，主要是防守性強且估值不貴，而且預期派息增加有望穩定估值，遂給予「買入」評級，只是同樣下調收入及盈利預測，目標價亦自原來的35.1元，削至28元。
至於瑞銀提及出生率較預期低，一併調低蒙牛及中國飛鶴(06186)的目標價，蒙牛由47.42元下調至27.5元，中國飛鶴由7.5元下調至5.3元，評級均為「買入」。
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