淘寶GMV佔比增 阿里上季核心料少賺4%

據統計資料，券商對阿里上季收入預測的平均數為2,639.7億元，按季及按年分別增長17.42%及6.54%，按年增速較前一財季減慢；非公認會計準則（non-GAAP）攤薄每股美國存託股盈利為19.38元，按季增長23.99%，按年微升0.62%。

中資券商中金下調阿里2024和2025財年經調整純利預測各1%，至1,659億元和1,834億元，主要是由於淘天集團和海外加大投入，估計阿里會保持對淘天集團的投入，料上季淘天集團調整EBITA（除息、稅及攤銷前盈利）按年基本持平，收入則按年增加6%至2,630億元，惟non-GAAP純利按年倒退約3%至483億元。

大行睇美市股價升64% 綜合20位華爾街分析師，阿里平均目標價為118.2美元（折合約115.54港元），較上周五收市71.85美元有64.5%潛在上升空間，當中最牛睇150美元，最淡則睇85美元。

值得留意的是，繼早前傳出有意出售百貨業務銀泰，據外媒報道，阿里正尋求出售超市業務盒馬、大賣場大潤發等零售產業。不過，盒馬否認集團計劃出售，而阿里巴巴、大潤發及銀泰則拒絕評論市場傳聞。