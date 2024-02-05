憂華長期通縮 零售股遭殃

物價PPI續跌 政策提振有限 累及企業盈利 持續多月的居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格指數（PPI）下降，不禁讓外界加深對中國步入長期通縮的憂慮，券商警告服務消費被壓抑的需求已驚人地消退，將成為內地經濟增長的主要阻力。而在缺乏重大政策支持、就業前景轉差加上消費者信心疲軟，打殘一眾內地的消費股之餘，亦進一步削弱市場對於企業盈利增長提振股市的預期。

野村：服務消費需求大減 券商野村表示，即使基數明顯較低，去年第四季第三產業亦即服務業的生產總值（GDP）只是按年增長5.3%，較第三季僅增0.1個百分點，反映增長動力一直放緩。而且以酒店及餐飲上季生產總值按年增長14.8%，只是略高過第三季的12.7%，直言這種改善幅度不大，正好反映相關服務消費被壓抑的需求經已驚人地消退，將成為內地經濟今年主要阻力。

高盛首席中國經濟學家閃輝表示，目前內地的需求不強，可是很多工業領域的供給能力非常強，可能需要一些時間讓需求回升，這也取決於中國財政政策今年的支持力度。

雖然市場一再呼籲採取更積極的措施來刺激經濟增長和消費需求，但中國政府一直沒有向家庭發放現金或提供其他形式的直接支持。當局年初再次重申，CPI按年下降主要是結構性和階段性。

高盛預期內地全年CPI僅升0.4%，較市場預測為低；PPI料仍面臨下行壓力，但按年跌幅收窄至0.3%。

國際信貸評級機構標普直言，中國的經濟增長結構將加劇一些主要商品的市場價格和利潤壓力，與此同時，由於政策的鼓勵和支持，預計今年中國在製造業的投資增長將繼續保持相對強勁。這與中國美國商會所憂慮的產能過剩脗合，亦意味着消費價格下降可能帶來更多嚴重通縮的風險。考慮到消費前景疲軟、房地產問題、缺乏支持消費支出的重大政策措施，標普預估今年內地消費僅會溫和增長。

專家指A股估值相當便宜 不過，晉達資產管理全方位中國股票聯席投資組合經理馬文暢表示，不認同內地市場消費降級，相反只是內地消費者對價格愈來愈敏感。目前投資情緒疲軟，地緣政治是其中之一，但最重要的因素依然是企業盈利前景，這取決於經濟活動復甦、房地產市場穩定程度和相關利好政策。與歷史水平相比，中國股市的估值依然相當便宜，但前提是企業需要在盈利「交數」方面相對穩健。

內地CPI及PPI按年變幅