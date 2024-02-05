港零售勢續縮 商戶須增值

港人「北上」熱潮持續，消費力流失到一河之隔的深圳霎時成為宛如經濟危機的議題，不時有聲音憂慮小商戶生意會被工資、租金、電費平一大截的深圳搶走，甚至擔心兩地物價會被拉平——即香港下跌至與深圳看齊。分析相信情況短期內恐不會逆轉，租金會首當其衝，成本處於劣勢的本港商戶只能增值應對。

入境處數據顯示，上月港人出境人次近747萬，為內地入境人次的2.5倍左右，延續去年所見的懸殊差距。本港去年零售銷售額未能回復到2019年的疫前水平，固然與珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（奢侈品）僅及疫前90.83%有關，另一主因恐怕就是深圳山姆會員超市的威力——超級市場及百貨公司超市的零售額跌至9年新低。本港使用貸款當中的批發及零售業部分，去年餘額減約3.6%，連跌5年，可見相關投資需求之疲軟。

租金衝擊料先於工資 法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷坦言，鑑於人民幣貶值、內地物價、租金及工資上升壓力低，反觀香港還有一些通脹壓力尚未浮現，「北上」消費較留港便宜的局面短期未結束，本港消費乃至經濟的增長挑戰會頗大，即使邊界的存在令勞工不能自由流動，頂得住港人的收入，本港無可能與內地鬥平，「有乜嘢Offer到人嚟先係關鍵」。

立法會議員陳仲尼坦言，本港融入大灣區發展，與內地邊界模糊化，「高鐵咁方便，搭一轉啲嘢平三分之一甚至一半」，服務和產品的增值未能追得上大灣區性價比的行業或商戶或被淘汰。然而，成本再降恐怕也會貴過內地，況且工資和租金下跌會對港人乃至金融造成很大衝擊，既然不能承受這樣的苦楚，就只能提升增加值與體驗。

他同意，經濟融合對租金的衝擊會先於工資，因為短期內寫字樓供應增加而需求追不上，零售則有消費力流失和電商的衝擊。然而，經商從來是「變幻原是永恒」，港人也能變通捕捉商機，壓力並非無望對沖，接下來就看港府搞盛事經濟，推動內地「一簽多行」，吸引企業來港成立地區總部等的工作成效，「總部一年多幾十個，話唔定幾年填補到寫字樓新供應」。

經濟轉型宜參考瑞士 此外，陳認為，本港經濟轉型可參考瑞士模式——以金融和鐘錶等個別專長用質素取勝，不與人鬥平，本港亦要加緊將大專院校豐盛的科研成果商業化，並且吸納外國科研人才，「五眼聯盟嗰啲唔嚟可以理解，但仲有歐洲、以色列等好多地方，為佢哋提供住宿、子女教育等配套和研究經費。」