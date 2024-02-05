新盤周末16刁減七成 瓏碧佔4宗

瓏碧最新售出的單位皆屬高層一房戶，實用面積由281至354方呎，成交價介乎528.3萬至613萬元，呎價約16,647至18,854元。包括20樓A室，實用面積354方呎，以589.3萬元售出，呎價約16,647元。項目由上月至今共錄得56宗成交，套現逾3.3億元。