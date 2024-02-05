新盤周末16刁減七成 瓏碧佔4宗
新春節日氣氛漸濃，交投相對淡靜。過去周末兩日市場共錄約16宗新盤成交，較對上一周約61宗急跌逾七成。減價約三成促銷的碧桂園(02007)馬頭角賈炳達道瓏碧，期內錄得4宗成交最多，共涉及2,260.4萬元。
瓏碧最新售出的單位皆屬高層一房戶，實用面積由281至354方呎，成交價介乎528.3萬至613萬元，呎價約16,647至18,854元。包括20樓A室，實用面積354方呎，以589.3萬元售出，呎價約16,647元。項目由上月至今共錄得56宗成交，套現逾3.3億元。
曉柏峰一日沽3伙
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，昨日連沽3伙，總成交金額1,946.17萬元。最新沽出的單位均為高層兩房戶，成交價介乎628.11萬至672.31萬元。其中，A座25樓A5室，實用面積350方呎，成交價645.75萬元，呎價為18,450元。
同系的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH昨亦以561.72萬元售出20樓M室，為實用面積264方呎一房單位，呎價約21,277元。
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，新近售出第2座1樓A10室，為實用面積327方呎一房戶，成交價339.7萬元，呎價約10,388元。
維港1號推新春置業優惠
另外，發展商加推優惠力吸各路客源。中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，最新公布夥拍利嘉閣地產推出新春置業優惠。由昨日起至2月25日，凡經該行購買上述項目一手住宅單位的首6名買家，可以獲贈價值約3.8萬元的「行大運旅遊禮券」，優惠總值約22.8萬元。
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