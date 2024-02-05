土瓜灣銀主住宅每呎6606元推拍

農曆新年前，有多個市區住宅盤低於市價推出拍賣，其中，土瓜灣安福大廈三房銀主單位開價360萬元，呎價僅約6,606元。

忠誠拍賣本周三推拍約21項物業，部分為九龍區銀主盤。上述項目坐落於美景街，其中一個中層C室，實用面積約545方呎，減價10萬元，以360萬元翻拍。該盤對上一宗成交為同層D室，面積相同，2022年9月以約550萬元登記售出，呎價約10,092元。

另一個為紅磡黃埔花園4期2座高層F室銀主單位，實用面積約647方呎，開價620萬元，呎價約9,583元。該單位銀行網上初步估價約735萬元，呎價約11,360元，現時推拍價低約115萬元或約15.6%。

深水埗迷你戶嗌148萬 黃開基拍賣行明日亦推出約35項物業，其中，深水埗元州街龍鳳大廈高層F1部分迷你戶，實用面積約279方呎，連租約開拍價僅148萬元，呎價約5,305元。去年該廈一個高層F室，實用面積約580方呎，以約490萬元轉售，呎價約8,448元。

同場推拍旺角甘霖街廣源大廈高層M室連租約單位，開價208萬元，以單位實用面積約332方呎計算，呎價約6,265元。同廈一個同層B室，實用面積約400方呎，去年以約400萬元易手，呎價約一萬元。