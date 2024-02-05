碧堤半島呎售萬元返9年前

估價回落主因樓價持續下跌，不少私人屋苑做價已重返多年前低位，深井碧堤半島套三房海景單位劈價後售950萬元，呎價仍守一萬元關口，屬2015年水平。

晉誠地產鄧錦雄表示，上述碧堤半島9座中層C室，實用面積約891方呎，開價1,090萬元，減價140萬元，獲區內客購入，呎價約10,662元。原業主於2002年10月一手以322萬元購入，帳面仍獲利628萬元離場。

美孚賣368萬 低估價15% 荔枝角美孚新邨樓價再跌穿「4球」。美聯邱漢榮稱，屋苑1期百老匯街17號低層C室，實用面積約446方呎，一房間隔，早前叫價調整至418萬元，獲外區客以368萬元承接自用，呎價約8,251元，低銀行估價約15%。資料顯示，屋苑對上最低成交價要追溯至2014年中，當時有中層單位以353萬元登記轉手，是次做價屬近10年新低。

事實上，二手樓市交投淡靜，中原表示，過去周末10大屋苑只錄約4宗買賣，按周多約一宗，期內7個屋苑零成交，天水圍嘉湖山莊則錄約兩宗，為期內最旺。利嘉閣蕭啟諾指，屋苑成交包括景湖居3座低層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，成交價約468萬元，呎價約7,429元。資料顯示，原業主2015年購入，帳面只升值約5.6%。

部分二手業主要損手才有承接，將軍澳日出康城再錄蝕讓。香港置業劉浩勤稱，MALIBU第3B座低層C室，實用面積約541方呎，兩房間隔，上月中開價790萬元，累減100萬元，以690萬元售出，呎價約12,754元，做價創同類型單位新低。據了解，原業主2018年3月以725.6萬元購入，持貨近6年帳面仍虧蝕35.6萬元。