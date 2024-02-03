寫字樓受壓 恐連累港銀

地產市道不佳，對銀行業造成直接影響。國際評級機構惠譽發表報告指出，本地寫字樓市場今年仍面臨壓力，而相對穩定的零售市場也有不斷上升的風險，這些都對銀行的資產質素構成挑戰。截至去年9月，房地產開發和投資貸款佔銀行貸款總額15.7%，佔總資產5.9%。

惠譽料貸款比率續保守 該機構相信，本地的銀行正在透過要求借款人提供額外的信用保證，來降低商業房地產借貸的風險，同時銀行亦維持保守的貸款比率。在該機構評級的銀行中，估計以商業房地產抵押的貸款比率平均低於50%。這種保守的做法，應該足以讓銀行承受今年商業房地產潛在的估值惡化，可限制信貸成本的上升。

至於無抵押貸款的風險，則取決於借款的發展商和物業投資公司的財務實力，以及這些地產公司獲得其他現金流的能力。惠譽指出，該類無抵押貸款，一般只會批給擁有多元化租金收入的地產商，相信藉着其他租金收入，可抵禦寫字樓市道的下行。

該機構認為，相較於過去兩年銀行需要對內房業進行大額撥備，今年由香港寫字樓市道下行對銀行資產質素和盈利能力的影響或相對較小，預計今年銀行的不良貸款比率和借貸成本將會改善。