旺角新盤變陣出擊

Elize Park的示範單位於4日內累積錄得逾千人次參觀。

樂風集團創始人及主席周佩賢表示，Elize Park自公布價單及開放示範單位予公眾參觀後，接獲不少查詢，示範單位更累積接待逾千人次參觀。是次改以招標方式出售，為因應市況調整銷售策略，做法更靈活，切合市場需要。而價單的定價仍然具有參考價值。

事實上，項目於開售前更改銷售形式的情況，於一手市場較罕見。據招標文件所見，30個單位全部列出底價，而底價亦正是日前所公布價單的折實價，介乎599.82萬至951.66萬元，呎價由24,583至27,922元。招標期截至3月5日。

該盤將招標出售的單位為一房及兩房間隔，實用面積介乎243至341方呎，未符合地建會的招標指引。發展商對此回應指，項目銷售安排符合一手住宅物業銷售條例，並遵循法律程序，而地建會供業界的僅屬指引，具參考價值。

NOVO LAND 2A期沽兩單位 新盤市場錄零星成交。英皇國際( 00163 )的香港仔澄天日前以約475.2萬元沽出8樓E室一房戶，成交呎價約16,616元，新買家為專才，該盤至今累沽47伙。

嵐玥5658呎起 快標售 豪宅新盤輪流登場，新藝控股旗下已屆現樓的大嶼山嵐玥，昨上載樓書至一手住宅銷售網。全盤提供兩幢獨立屋，實用面積5,658方呎起。發展商指，項目將在短期內以招標形式發售。

其中，面積稍大的獨立屋1，實用面積5,678方呎，屬五房五套間隔，連平台，附4,367方呎花園及2,148方呎天台。兩幢獨立屋均設升降機，配備游泳池及停車位。發展商稱，項目接獲不少查詢，包括具內地背景的香港人、內地以及新加坡的準買家。項目前臨長沙泳灘，擁有海景，後面有向山景觀。

曉柏峰明賣32伙 271萬起 農曆新年將至，個別發展商未有減慢推盤步伐。恒地的長沙灣曉柏峰明日發售32伙，折實平均呎價約16,718元。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，入場戶為A座3樓A4室，實用面積185方呎，開放式間隔，折實價271.8萬元，折實呎價約14,692元。一房入場戶折實價458.9萬元起。該盤示範單位於新年期間照常開放。

會德豐地產旗下多個樓盤包括啟德MONACO、MONACO ONE等，昨日修訂價單，增設「迎春接利是$38,000」現金回贈。由下周二至2月29日期間購入單位可獲3.8萬元回贈。而啟德OASIS KAI TAK及屯門NAPA買家另有3.8%印花稅回贈。

同系MONACO MARINE昨以1,025.7萬元售出1B座7樓F室兩房戶，實用面積435方呎，呎價約23,579元。中原地產為該項目購入指定單位新買家，送贈約2.2萬元的新春郵輪禮券。