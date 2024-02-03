●香港持牌虛擬資產交易所HashKey Exchange宣布，昨日起客戶可以在HashKey Exchange平台上進行美元兌換港元操作，毋須進行額外的換匯與轉帳流程，即可以完成交易。

●日本松下電器（Panasonic）公布截至去年12月底止第三財季業績，經營溢利按年升51.06%至1,275億日圓，純利按年升近一倍至1,108億日圓。電動車電池所屬能源部門銷售按年跌7.51%至2,288億日圓，經營溢利更狂飆至302億日圓，公司維持該部門全年經營溢利1,150億日圓預測，並維持全年整體集團淨銷售8.4萬億日圓及經營溢利4,000億日圓的預測。