簡訊一覽
●金輝集團(00137)宣布，其持股55.69%之附屬公司，以3,095萬美元（約2.41億元）買入一艘載重量18.12萬噸的好望角型船舶，將於今年7月1日至9月15日交付。
●南方錳業(01091)宣布已達成復牌指引，將於下周一復牌。
●嗶哩嗶哩(09626)發布《2023 bilibili音樂生態報告》顯示，去年有超過1.52億人在B站觀看音樂類視頻，播放總量突破573億次，相當於全球每人觀看7條視頻。
●香港持牌虛擬資產交易所HashKey Exchange宣布，昨日起客戶可以在HashKey Exchange平台上進行美元兌換港元操作，毋須進行額外的換匯與轉帳流程，即可以完成交易。
●日本松下電器（Panasonic）公布截至去年12月底止第三財季業績，經營溢利按年升51.06%至1,275億日圓，純利按年升近一倍至1,108億日圓。電動車電池所屬能源部門銷售按年跌7.51%至2,288億日圓，經營溢利更狂飆至302億日圓，公司維持該部門全年經營溢利1,150億日圓預測，並維持全年整體集團淨銷售8.4萬億日圓及經營溢利4,000億日圓的預測。
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