亞馬遜去季純利漲37倍

「美股七雄」業績普遍報佳音，美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）亦是其中之一。業績公告顯示，亞馬遜截至去年12月底止的第四季，純利有106.24億美元，按年升逾37倍。

該企又估計，今季收入會增長8至13%，介乎在1,380億至1,435億美元之間，貼近市場預期的1,421億美元。亞馬遜股價周五早段升7.56%，報171.33美元。

受惠於雲業務及假日旺季網上消費增長強勁，該企上季收入有1,699.61億美元，按年升13.91%。按業務劃分，核心業務電商收入按年增速加快至9.31%，按季更升23.18%，達705.43億美元。

另網絡服務（AWS）期內收入增長13.21%，達242.04億美元；廣告營收升26.79%至146.54億美元。

推生成式AI購物助理 亞馬遜財務總監Brian Olsavsky稱，AWS去年底推出的企業用人工智能（AI）聊天機械人「Amazon Q」在市場上引起極大興趣，鑑於目前生成式人工智能（AI）服務估比仍然較細，相信未來可望帶動集團錄逾百億美元收入。

與此同時，亞馬遜將推出採用生成式AI技術的購物助理「Rufus」。據悉，「Rufus」將內設於亞馬遜手機應用程式（App）中，每當用戶在對話框中輸入問題，Rufus便會立即回應，協助搜尋、介紹商品，相關功能正由美國一小部分用戶測試中，並將於未來幾周在全美國推廣。