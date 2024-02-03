以巴傳考慮停火 油價反覆

國際石油市場表現波動，紐約期油及布蘭特期油昨日曾升近1%後回軟。事緣石油輸出國組織和盟友（OPEC+）決定繼續減產，至3月再作檢視，且以色列和巴勒斯坦之間有指將考慮停火建議，市場關注事態發展。

OPEC+續減產至下月 OPEC+聯合部長級監察委員會（JMMC）周四召開線上會議後，建議維持現時產量目標不變，即繼續每日減產220萬桶，直至3月底。當中沙特阿拉伯每日減產約100萬桶。該委員會同時重申，準備好隨時採取額外措施，而下次會議定於4月3日。OPEC+的22個成員國將於6月1日開會，決定下半年產量目標。

消息又指，OPEC+將於3月決定是否把自願減產行動延長至第一季之後，此前舉行的JMMC會議並未調整石油產量政策。外媒統計，上月石油輸出國組織（OPEC）產量每日2,633萬桶，按月減少每日41萬桶，為去年7月以來最大單月跌幅，主要因為多個成員國執行OPEC+額外減產行動，以及示威活動影響利比亞產油，而有關數據已剔除退出石油輸出國組織的安哥拉。

雪佛龍盈利縮64% 股神巴菲特的愛股之一、美國石油巨企雪佛龍公布了截至去年底止一季業績，期內收入按年減少16.45%至471.8億美元；純利大跌64.44%至22.59億美元，主要受累於折舊、資產減值等非經常因素所拖累。若撇除若干單次因素，經調整純利按年增長12.79%至64.53億美元。季內雪佛龍日均原油產量為339.2萬桶油當量，按年升12.65%。

另外，埃克森美孚亦公布了上季業績，收入按年跌11.61%至843.44億美元，純利按年減少40.15%至76.3億美元；經調整純利則按年跌29.01%至99.63億美元，主要受到煉油利潤率下降及季節性費用增長所拖累。