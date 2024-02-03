美非農增職35萬個遠超預期 道指低開

美國就業市場異常強勁，1月非農就業職位增長35.3萬個，遠勝市場預期的18.5萬個。同月失業率維持在3.7%，同樣好過預期。數據反映美國勞動力市場仍然緊絀，就算近期不斷傳出科技企業裁員消息，似乎也只是個別行業問題，裁員消息並未反映整體就業市場的狀況。

3月減息機率不足20% 數據公布後，市場對於聯儲局提早減息的憧憬進一步冷卻。芝商所FedWatch工具顯示，現時交易員覺得3月減息的機率只有不足20%。相比之下，先前就算聯儲局主席鮑威爾「出口術」明言3月減息無望，當時市場依然冥頑不靈地堅持減息機率為35.5%。另外，1月美國居民時薪按年增長4.5%，高過預期，亦暗示通脹有反彈的機會。

NYCB股價曾反彈1.65% 美股3大指數周五早段個別發展，道指曾跌131點，報38,388點；標指升12點，報4,918點；納指升105點，報15,467點。

市場對於美國地區銀行危機再次爆發的恐慌稍為消退，作為風眼的紐約社區銀行（NYCB）股價連跌兩日後，於周五早段反彈1.65%；惟KBW地區銀行指數續跌0.6%。CFRA高級股票分析師Alexander Yokum表示，去年引發銀行危機的是存款外流，而今年的情況有所不同，信貸質素才是更重要的議題。他解釋指，NYCB持有的商業房地產（該領域正面臨持續逆風）敞口高於同業，是導致其出事的主因。

其他企業消息方面，英特爾（Intel）於美國俄亥俄州的晶圓廠區建設計劃，據報要推遲到2026年底才會完成。消息指，由於市場環境面臨挑戰，加上美國政府晶片補助撥款進度緩慢，故而導致建築計劃延誤。英特爾股價早段曾跌2.29%

另外，在人工智能（AI）領域獨佔鰲頭的無廠半導體公司英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳表示，如今世界各國都打算在本地建立和運行自家的AI基礎設施，這將全面推高對英偉達硬件產品的需求；又指包括印度、日本、法國和加拿大在內的國家都在談論投資「AI主權」的重要性。英偉達股價早段曾升3.16%。

Zoom傳計劃炒150人 再有大型科技企業傳出裁員消息，視像會議軟件公司Zoom計劃將裁員約150人，佔其員工總數不足2%。該公司發言人說，Zoom定期對其團隊進行評估，以確保與公司戰略保持一致。