Meta首派息 股價飆

Meta元宇宙部門Reality Labs上季收入有10.71億美元，好過市場預期。

上季多賺兩倍 收入升24% 加碼回購 所謂「人有三衰六旺」，公司命運同樣如是。早年廣告收入放緩的社交網站巨擘Meta，業績繼續谷底反彈，重返神壇！截至去年12月底止的第四季，該企按年多賺逾2.01倍至140.17億美元，升足3個季度。更令市場矚目的是，該企將於3月26日派發史上首次的50美仙股息，兼且增加500億美元回購股份計劃。消息刺激Meta股價周五早段飆20.5%，報475.74美元。要留意，倘若聚焦「美股七雄」今年開局表現，Meta年初迄今已累升逾三成，跑贏其餘6隻股份。

內地網購平台落廣告帶挈 不僅如此，Meta上季收入增長速度亦創2021年中以來最快，按年升24.7%，錄401.11億美元。要數推動業績的幕後功臣，就是來自網上廣告市場持續反彈，尤其是內地網購平台Shein以及美版拼多多Temu近期積極「課金」，在Facebook（Fb）和Instagram（IG）斥巨資宣傳，推高Meta上季廣告收入，按年升23.84%至387.06億美元，高於預期的378.1億美元。

據悉，來自內地廣告商的收入，已經佔據Meta全年銷售額10%，大幅上升5個百分點。

其他業務方面，元宇宙部門Reality Labs上季收入有10.71億美元，好過市場估計的8.12億美元，不過經營虧損按年及按季擴大8.57%及24.15%，至46.46億美元。

期內，Facebook每日活躍用戶（DAU）為21.1億個，按年升6%；每月活躍用戶（MAU）則升3%至30.65億個；另每位使用者平均收入（ARPU）13.12美元，按年及按季多1.89美元及2.26美元，相關數字一律好過市場預期。

此外，行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在電話會議上表示，Meta的短片分享功能Reels在Fb和IG表現出色，透露全球用戶每日轉發Reels達35億次，同樣為集團收入帶來增長。他又指，Meta未來有機會統一旗下各平台的Reels和其他類型影片推薦系統，協助用戶發現更多喜愛內容。

員工去年減22% 擬增招聘 收入展望方面，該企估計今季收入介乎345億至370億美元；全年整體支出維持不變，續在940億至990億美元之間。而資本開支則較之前預測多20億美元，上限調高至370億美元。

另集團去年頻頻裁員節省成本，Meta最新則稱截至去年12月底，員工數目按年減少22%至67,317人，但強調今年會增加招聘。

Meta上季業績摘要