SOHO中國降成本全員減薪
樓市持續低迷讓內地房企紛紛開啟「求生模式」，從事辦公大樓租賃業務的SOHO中國(00410)面臨收入下滑的巨大壓力下，決定全員減薪。
SOHO中國董事長徐晉在年會致詞，坦言過去一年充滿挑戰與考驗，面對租金和出租率的雙重下滑，公司已及時調整策略，優先保證出租率，到年底時出租率為77.6%。
她說，公司一直尋求降低成本，去年公司招待費用已幾乎壓縮到零，至年底，不得不作出集團全員減薪的艱難決定，她形容這是去年最痛苦的事情，向每一位同事及其家人致歉。
她說，雖然今年有很多未知和變化，但毋須悲觀，因為人工智能技術為人類開啟新的篇章。她又寄語員工在艱難的時刻都要經得起金錢的考驗，「牢記每一分錢都要合法地使用」，此乃公司多年來堅守的原則。
龍湖兌付27億境內債
此外，有內媒報道指，龍湖集團(00960)1月完成27億元人民幣境內債兌付，並已提前準備好2月及3月的30億元人民幣境內到期債券兌付資金。龍湖股價昨日報8.7元，升2.83%。
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