SOHO中國降成本全員減薪

SOHO中國董事長徐晉在年會致詞，坦言過去一年充滿挑戰與考驗，面對租金和出租率的雙重下滑，公司已及時調整策略，優先保證出租率，到年底時出租率為77.6%。

她說，公司一直尋求降低成本，去年公司招待費用已幾乎壓縮到零，至年底，不得不作出集團全員減薪的艱難決定，她形容這是去年最痛苦的事情，向每一位同事及其家人致歉。

她說，雖然今年有很多未知和變化，但毋須悲觀，因為人工智能技術為人類開啟新的篇章。她又寄語員工在艱難的時刻都要經得起金錢的考驗，「牢記每一分錢都要合法地使用」，此乃公司多年來堅守的原則。