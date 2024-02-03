大選年添變數 ACCA憂全球經濟放緩

ACCA（特許公認會計師公會）公布首份《環球經濟展望報告》，預測今年全球經濟增長放緩，下行風險仍然存在，主要是由於過去一段時間的貨幣緊縮政策有滯後影響，或導致經濟增長明顯放緩，地緣政治風險維持在高水平，加上年內政治活動頻繁，包括美國、英國、印度和歐洲議會等約60個國家或地區進行大選，為經濟發展增添額外不明朗因素和潛在波動。

報告顯示，美國經濟增長可能放緩，但聯儲局實現軟着陸的機會有所提高。受制緊縮貨幣及財政政策，歐元區和英國的表現仍然疲軟，但維持適度樂觀。中國方面，疫後復甦仍處於早期階段，如果要實現與去年類似的經濟升幅，今年有必要加大政策支持力度。

同時，印度的增長保持強勁，很大機會在今年蟬聯增長最快的主要經濟體。另外，由於今年通脹或持續改善，世界各地央行可能提早放寬貨幣政策，構成潛在經濟風險，同時增加明年後的通脹壓力。

關注綠色轉型AI發展等 除關注今年經濟和金融市場數據外，報告指出今年有3大重點趨勢。首先，《巴黎協定》是全球各地的其中一項重大挑戰，惟去年英國、德國和新西蘭多國鑑於成本高昂，在市民生活壓力和政治壓力下取消部分相關綠色轉型政策，可見各地政府綠色轉型政策出現倒退。

其次是地緣經濟碎片化加劇。國際貨幣基金組織（IMF）指出，經過數十年的全球一體化進程，世界正面臨分裂的風險，當中包括地緣經濟碎片化，各方面的多邊合作出現倒退，包括貿易、資本流通、人才流動及國際支付等。

最後是人工智能（AI）的最新發展。各界對人工智能的期待去年創新高。雖然相關應用程式大部分處於早期試用階段，但開發過程仍快速進行，為企業提高營運效率、節約成本、優化業務流程等。