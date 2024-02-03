星展：港仍是重要財富管理中心

星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，中國經濟正改向高端製造及消費主導，需要一些時間調整，其面臨的房地產問題確實導致疫後經濟活動放緩，亦波及香港的旅遊及樓市，可是中國經濟增長及人口規模依然龐大，為香港帶來很多機遇，香港無疑仍是一個國際金融中心及連接內地與外界的窗口，亦是重要的財富管理中心。

星展香港位於中環皇后大道中的星展豐盛理財中心昨日正式開幕，面積約1.5萬方呎，旨在為中港兩地高淨值人士及家庭提供全面的財富管理服務和解決方案。龐提及，去年星展財富管理資產規模按年增長約14%，星展豐盛理財去年增加客戶逾1.4萬個，重申對業務前景樂觀，該行決心提升高淨值客戶群的市場份額。

龐指，內地儲蓄率高達47%，意味着內地有大量的財富有待投資，而且目前內地樓市的問題，正帶動內地投資者及財富管理客戶去分散投資不同資產的需求。

上半年貸款增長存挑戰 龐表示，過去一年利率急速上升，導致企業減少在港貸款，轉向利息較低的內地融資，所以香港銀行的貸款帳簿有所縮減。他預期，貸款增長依然面臨一些挑戰，主要是中美息差擴闊問題，相信情況至少在上半年持續，而且高息環境及經濟放緩，亦導致企業傾向償還貸款多於擴表投資。

內房債務陰霾密布，龐華毅表示，星展香港在中港兩地定位很清楚，向來專注服務國企及大型民企，並遠離表現較弱的玩家，這種策略讓公司在這些情況下依然能泰然處之。他相信，房地產問題會持續一段時間，但市場上依然有強勁玩家，該行會繼續支持。