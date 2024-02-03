外資藉港「跳板」進軍內地具信心

香港積極吸引外來資金，惟過去有不少外國企業選擇離開。投資推廣署署長劉凱旋表示，與不同企業、商會等溝通後發現，主要是新冠疫情及宏觀經濟不明朗，令部分跨國企業需要關閉地方辦公室，香港非唯一一個撤走辦事處的地方，而外資仍對香港作為進入內地市場的「跳板」角色有信心。

據政府數據，去年駐港境外公司按年回升61間至9,039間，但以本港為地區總部的卻減少75間至1,336間，為2012年有統計以來最少，美資、日資和英資分別減26間、6間和19間。她指出，香港稅制簡單，而且人才庫充裕，企業疫後在亞洲部署，香港是首選商業基地。

投資推廣署去年助382企來港 去年吸納的公司當中，大部分來自內地，有136間（35%），其次為英國，有48間（13%），而美國則有34間（9%）。劉氏提到，該署目標於2023至2025年共吸引1,130間企業來港，單計去年，已助382間公司來港，按年增27%，其直接投資額按年升1.93倍至616億元，進度屬階段性達標。

同時預告今年會繼續向外走，特別是在一帶一路沿線、東南亞及中東等地招商引資，而歐美地區的推廣工作會照常進行。

她又指，計劃於2024至2025財年，在埃及和土耳其開設顧問辦事處，其中一個擬在今年內率先開設，目前該署有33個海外辦事處。