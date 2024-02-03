港股周挫2.6% 跑輸亞太
科指累插4.5%更慘 藥明孖寶瀉三成藍籌最傷
恒指昨日高開189點後，最多抽升346點，高見15,912點，在內地股市拖累下，一度挫130點，低見15,435點，其後曾收復失地，但尾市再度轉弱，最終收市跌0.2%。國企指數收報5,218點，跌4點或0.09%；科技指數收報3,043點，跌22點或0.72%。
成交增8% 北水走資39億
港股全日成交增8.68%至1,031.95億元；「北水」走資39.86億元，全星期均錄淨流出，累失94.16億元。
市場再度憂慮美國針對內地醫療技術公司的法案，即使藥明康德推行A股回購，亦無補於事，單日再急瀉21.19%，連同藥明生物勁插20.66%，成為昨日兩隻表現最差藍籌。「北水」趁低吸納，全日分別有2.18億元和1.93億元淨買入，為首兩位最多北水淨流入個股。至於有新藥獲批的開拓藥業(09939)飆51.66%，是升幅最大港股。
外媒消息指，阿里巴巴(09988)擬出售部分消費行業資產，包括食品雜貨業務盒馬和零售商大潤發，盒馬則否認上述消息。
韓股周漲5% 日經升逾1%
亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，港股現時主要受內地市場影響，上周有內地兩萬億元人民幣平準基金入市的消息傳出，帶動恒指反彈，但之後無以為繼。在A股疲弱的情況下，恒指欠上升動力，在50天線16,500至16,600點左右阻力較大，有機會再下試15,000點關口，建議投資者應該先考慮防守力較高的高息股，例如石油及電訊股等。
反觀亞太區股市，昨日全線上升。日經平均指數收市升146點或0.41%，全星期累升1.14%；南韓首爾綜合指數收漲72點或2.87%，全周揚5.51%；澳洲普通股指數收升112點或1.44%，全星期抽高1.88%。多個亞太區其他股市表現大勇，更顯得港股表現與A股一樣，繼續斯人獨憔悴！
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