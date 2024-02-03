港股周挫2.6% 跑輸亞太

恒指昨日高開189點後，最多抽升346點，高見15,912點，在內地股市拖累下，一度挫130點，低見15,435點，其後曾收復失地，但尾市再度轉弱，最終收市跌0.2%。國企指數收報5,218點，跌4點或0.09%；科技指數收報3,043點，跌22點或0.72%。

韓股周漲5% 日經升逾1%

亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，港股現時主要受內地市場影響，上周有內地兩萬億元人民幣平準基金入市的消息傳出，帶動恒指反彈，但之後無以為繼。在A股疲弱的情況下，恒指欠上升動力，在50天線16,500至16,600點左右阻力較大，有機會再下試15,000點關口，建議投資者應該先考慮防守力較高的高息股，例如石油及電訊股等。