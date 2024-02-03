中鼎理財產品傳無法兌付

內地市況不就，投資理財產品損手。繼今年初中植集團無力兌付理財產品，最終因無力還債申請破產清算獲法院受理之後，有內媒指另一財管機構中鼎控股集團旗下理財產品發生逾期，又指該財管的上海分支辦公室已遭執法部門查封，押錯注的A股公司更是禍不單行。同時，據報去年以來逾30家A股公司披露信託產品逾期訊息，涉資超過20億元人民幣。

急改3項貸款管理制度 綜合報道，中鼎控股集團因產品逾期違約遭投資者舉報，該集團近周發出兩份內部公告，先指鑑於執法部門已對其展開調查，故公司現存所有業務等相關活動均暫緩；再提及上海、深圳及西安等地的辦公室已被查封。而中鼎旗下多款理財產品資金似乎最終投向標準化城投債組合產品相關業務，即地方政府融資平台（LGFV）作為發行主體的城投債有關。

事實上，信託理財產品以剛性兌付（信託公司負責到期後的包底處理）為賣點，一直吸引不少A股公司以至個人投資者購買，但城投公司無法還本，亦會拖累信託公司陷入流動性枯竭危機。

為防控信用風險和服務實體經濟，國家金監總局昨宣布一次過修訂3項貸款管理制度，包括擴闊部分貸款適用範圍，以滿足信貸市場實際需求，但明確限制流動資金貸款不得用於股東分紅、金融與固定資產、股權等投資，新例自7月起生效。

評級機構標普一早已經留意到，較弱地區的城投企業今年仍面臨償債壓力，但標普恐怕自身難保。人行昨發布訊息顯示，標普信用評級（中國）因未按照法定評級程序及業務規則開展信用評級業務等原因，被人行處以警告和罰款212萬元人民幣。

另外，深圳正式啟動跨境貿易投資高水平開放試點。從國家外匯局深圳市分局獲悉，該局昨發布通知，以深圳市為試點推8項措施，如進一步便利經常項目外匯資金收付。