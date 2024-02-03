滬綜曾插穿2700 周冧6%創5年最甘

在金融機構存款準備金率調降即將生效前夕，中國股市周五繼續尋底之旅，滬綜指午後一度急瀉3.77%，失守2,700點關口，為2020年3月中之後首次，即使收市跌幅縮至1.46%，但仍創近4年收市新低。不過，市場仍憧憬中央政府將響應專家呼籲，盡快研推兩萬億元（人民幣‧下同）平準基金救市。

滬深兩市昨日主板成交約8,056億元，潛水A股合計約4,900隻，特別是午後大市跌幅恐慌式擴大，沽壓擊潰投資者心理防線，惟北向的外資在尾市大幅回流下，全日透過滬深股通轉為淨買入逾23億元，第4日掃入A股，令滬深股市3大指數全日最大跌幅才得以削半收市。

滬綜指昨收報2,730點，連挫5個交易日，全周暴跌6.19%，創2018年10月後最大單周跌幅。深成指及深圳創業板指數均跌逾2%，分別報8,055點及1,550點，創5年及4年半新低，全周深成指狂瀉逾8%，創業板亦暴跌7.8%，兩者雙雙延續今年開局每周下行的弱勢，為3年來表現最差一周。

逾千上市企料去年見紅 券商認為，鑑於市場情緒長期陷於恐慌，與2018年7至10月較為接近，估計投資者觀望為主，直至股指出現明顯回暖信號，如企業復甦有起色。隨着A股公司去年業績預告披露告一段落，截至1月底止，滬深京3大交易所共2,774家中企預告2023年業績，當中764家企業料盈利增加，373家或扭虧為盈，1,071家企業料「見紅」。

人行單日淨回籠3640億 市場機構普遍認為，內地投資者可能傾向擁現金度歲，加上業界已預示「雪球」結構產品敲入和融資盤強制平倉將加大股市沽壓，負面情緒難短期消化。

中國首席經濟學家論壇理事長連平在人行放水時提醒，除了降準之外，政府更需要採取其他有力舉措，包括盡快研究設立股票市場平準基金，既可實質性地增加關鍵的市場穩定資源，又有助提振投資者信心。

值得留意是，過去一周中國人民銀行在公開市場實現淨回籠2,300億元。即使昨日人行重啟14天期逆回購操作，以維護跨節資金面，同時進行830億元7天期及140億元14天期逆回購操作，但單日淨回籠3,640億元。