美企友岸外包 東盟得益

中美脫鈎，美國減少依賴中國貨品，造成友岸外包（Friendshoring）或近岸外包（Nearshoring）的政策現象，即供應鏈集中在被視為政治和經濟盟友的國家。澳新銀行（ANZ）發表報告，指東盟與墨西哥和印度一樣，成為友岸外包的得益者，美國自東盟的進口佔比由2018年的7.3%，升至去年的一成，多國對東盟的投資也見增加。不過，美國並不完全因此得益，或導致內部成本上升。

報告指出，中國企業近年一直在墨西哥和東盟地區建立製造業生產基地，原因是看準了這些國家更容易進入已發展國家的市場，特別是美國。自2018至2022年中國用於的工業對外直接投資（FDI）就增加逾3倍至54億美元。

其中越南、馬來西亞和泰國等國家因勞動力成本具有競爭力、交通便利的地理位置，以及與主要已開發市場的現有貿易關係，而成為供應鏈重置的主要地區。由美國和歐盟流入東盟的製造業FDI，從2019年的25億美元和125億美元，大增至2022年的100億美元和200億美元。在中美歐3個巨型經濟體催谷之下，該行相信，東盟的出口在短期至中期仍然會受惠。當中以越南的得益尤為明顯，美國從越南進口佔比在2018至2023增長近一倍至3.7%。

或加劇工資成本壓力 另外，雖然供應鏈重置，美國的消費者仍然間接地進口中國的貨物，原因是內地向美國的友岸出口不少原料和半製成品。

根據美國智庫經濟及政策研究中心的報告，美國對華進口佔比減少，部分原因與越南和墨西哥的進口貨品價格上升，導致該兩地的進口佔比提高，同時，友岸外包政策可能會在中短期內加劇美國的工資和成本壓力。