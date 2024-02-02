行業剖析：今年內地汽車銷量勢狂飆

中國工信部表示，去年內地汽車出口按年增長57.9%至491萬輛，首次成為全球第一。內地的汽車出口量於2021年達到201.5萬輛，2022年為311.1萬輛，新能源汽車出口至歐洲及東南亞市場持續增加。

工信部表示，去年內地汽車產銷分別按年上升11.6%及12%至逾3,000萬輛，創歷史新高，預期新能源車產銷今年將有望錄得兩成增長。乘聯會亦預計今年將為車市銷售的大年，料今年乘用車總體零售銷量將按年增加3%至2,220萬輛。

日前美國商務部表示內地製造的電動車構成重大國家安全風險，而美國政府或考慮對內地的汽車加徵關稅，美國已多次嘗試影響內地的汽車出口，但預期對內地汽車發展並不會構成太大負面影響。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票）