行業剖析：今年內地汽車銷量勢狂飆
中國工信部表示，去年內地汽車出口按年增長57.9%至491萬輛，首次成為全球第一。內地的汽車出口量於2021年達到201.5萬輛，2022年為311.1萬輛，新能源汽車出口至歐洲及東南亞市場持續增加。
比亞迪股份(01211)去年底開始減價促銷，推動全年銷量按年增61.9%至302.4萬輛，完成去年銷量300萬輛的目標。不過，比亞迪達成指引主因受優惠活動推動，因此要留意未來零售折扣會否維持。
3造車新勢力交付量續增
吉利汽車(00175)去年全年總銷量按年增長18%至168.7萬輛，超額完成去年165萬輛的銷量目標，其中去年插電式混動汽車銷量上升1.3倍，純電動汽車銷量上升28%。吉汽旗下電動車品牌極氪於去年12月交付1.3萬輛，按年增長18.9%，創歷史新高，去年全年累計交付為11.9萬輛，按年增加65%。集團將今年銷量目標定為190萬輛，新能源車銷量目標料按年增逾六成。
至於「造車新勢力」方面，小鵬汽車(09868)於去年全年共交付新車14.2萬輛，按年上升17%，截至去年12月底，小鵬累計交付量突破40萬輛。小鵬的旗艦MPV X9上市，料可推動年初的銷情。
理想汽車(02015)去年12月共交付5萬輛新車，按年增長137.1%，達到每月交付5萬輛的目標；而去年全年共交付37.6萬輛汽車，按年升182.2%，截至去底累計交付量超過60萬輛。集團目標今年挑戰80萬輛的年銷量及10萬輛的月銷量，反映對發展前景有信心。
新能源車產銷料升兩成
蔚來(09866)於去年全年共交付16萬輛新車，按年升30.7%，截至去年底，集團累計交付量為44.9萬輛。
工信部表示，去年內地汽車產銷分別按年上升11.6%及12%至逾3,000萬輛，創歷史新高，預期新能源車產銷今年將有望錄得兩成增長。乘聯會亦預計今年將為車市銷售的大年，料今年乘用車總體零售銷量將按年增加3%至2,220萬輛。
日前美國商務部表示內地製造的電動車構成重大國家安全風險，而美國政府或考慮對內地的汽車加徵關稅，美國已多次嘗試影響內地的汽車出口，但預期對內地汽車發展並不會構成太大負面影響。
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