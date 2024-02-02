名家筆陣：能源轉型催動金屬需求

隨着電池技術的重大突破以及電池生產規模效應提升，極大地增強了電動車相較於內燃機汽車的成本競爭力，使電動車成為能源轉型中的焦點之一。中國的電動車市場滲透率遙遙領先；全球範圍內，電動車的接受度也呈現上升趨勢。

在電動車市場增長、全球經濟脫碳舉措擴大的背景下，哪些金屬將從中受益最大？銅和鋁是全球金屬市場的「長青樹」，它們廣泛應用於各行各業，有着各種用途，在商品交易所也有着悠久的交易歷史。

電動車業帶旺銅鋁鈷鋰 時至今日，能源轉型為它們注入了新的活力。銅具有多功能性，可用於能源儲存、電動車充電基礎設施和相關應用，需求量極大。比如國際能源機構估計「清潔能源技術」可能佔到銅總需求的40%以上。鋁因其輕質特性，有助於減少電動車電池的重量，進而延長車輛的續航里程。鋁也是製造太陽能面板的必需材料。外媒估計，全球30至40%的鋁需求量將與能源轉型緊密相關。

如果說銅和鋁是金屬交易領域的老兵，那麼鈷和鋰便是新興的生力軍。10年或20年前，此類金屬僅在超合金或磁鐵（鈷）及陶瓷和玻璃生產（鋰）等小眾領域中應用。由於交易量小，市場參與者有限，交易通常採用固定價格的長期合約。然而，隨着鋰離子電池推出，先是在消費電子產品中應用，隨後逐漸廣泛用於電動車電池，一度平靜的市場格局迎來了徹底的改變。

採礦業機遇與挑戰並存 市場分析師預測，未來10年對鋰離子電池的整體需求可能會以每年30%的速率增長，預計電動車行業將主導鋰和鈷的需求，並佔鋰和鈷總消費量的90%，甚至更高。為適應這一新格局，行業正在改變長期以來的做法。例如現在鋰的採購通常與現貨價格或反映當前市場定價的指數公式掛鈎。

為了滿足急劇增長的鋰和鈷需求，必須大幅提升供應量，這可能會給採礦業帶來挑戰。鈷供應在很大程度上集中在剛果民主共和國。此外，鈷通常是作為銅和鎳生產的副產品提取的，這意味銅和鎳市場的變化會影響鈷的產量。鋰供應的分布則更加均勻，主要礦區遍布澳洲、南美的「鋰三角」──阿根廷、玻利維亞、智利，以及其他幾個地區。

不過，鋰也面臨自身的挑戰。由於鋰較難存儲，這意味儲備過量的鋰以平衡市場需求最多只是權宜之計。在行業年增長率高達20至40%的大背景下，供需平衡的細微變化可能對價格產生極大衝擊。過去36個月的市場變動已充分證明了這一點，在此期間，鋰的現貨價格一度飆升6倍，之後又逐漸回落。

風險管理惠及衍生市場 上述問題足以令任何企業財務風險管理者感到擔憂。幸運的是，金融衍生品市場正在迅速發展，為管理鈷和鋰的價格風險提供了有力支援。以鈷為例，商品交易所推出的鈷金屬期貨合約，與儲存在鹿特丹倉庫（位於美亞之間的便利位置）的現貨價格掛鈎，該合約很快得到了行業參與者的廣泛採用，持倉量穩步增至約兩萬噸，佔全球年產量的10%左右。緊接着，又推出了氫氧化鋰期貨合約，追蹤的是進口至北亞（電池製造業主要中心）的電池級氫氧化鋰價格。

市場對風險對沖活動的認識日益提高，激發了更多針對電池供應鏈訂製產品的需求。這些新合約提供了更精細的風險對沖方式：市場參與者如今能夠直接交易和對沖氫氧化鈷和碳酸鋰。儘管電池金屬衍生品市場仍處於起步階段，但其增長速度和合約採用程度卻在迅速提升，反映現實世界中活動和交易量快速增長。

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