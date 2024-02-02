亞太商業地產投資額 上季升3% 終止7連跌

2023年第四季亞太區商業地產投資額，按年升約3%至316億美元，終止7季連跌。仲量聯行昨公布的數據和分析顯示，過去一年亞太區整體投資額按年跌約17%至約1,068億美元。

港增至21億美元 星挫29% 至於去年第四季度投資額，香港上升約6%至約21億美元，主要受期間兩宗大型寫字樓收購所帶動。該行香港資本市場部主管陳國章指出，去年下半年本港投資市場涉及企業與用家入市的成交額，較同年上半年增加約1.05倍，反映用家在商用物業市場的主導地位增強。成交額增長趨勢料將於2024年持續。

此外，內地投資復甦，連續兩季領先亞太區，是第四季度交投最活躍的市場，投資額按年增長約50%至約111億美元。不過，內地寫字樓投資持續萎縮，按年下降約13%至約137億美元。去年第四季新加坡的投資額則錄得最大降幅，按年下跌約29%至約18億美元。

該行亞太區資本市場投資者情報和策略主管Pamela Ambler稱，今年利率走勢將成為投資活動的決定性因素，而部分地區規模較大的市場將面臨更大拋售壓力。

另外，尖沙咀加拿分道8至12號E一個地舖，市傳以約2,700萬港元易手，物業約3年貶值逾30%。