未補價公居屋交投增47%

公屋及居屋未補價第二市場按揭擔保期即將放寬，帶動同類住宅交投向上。根據香港房屋委員會資料，該類物業市場1月錄143宗成交，較去年12月同期97宗，按月上升約47.4%。

事實上，除樓齡較新的長沙灣綠置居麗翠苑上月暫錄5宗成交外，屯門居屋悅湖山莊及藍田居屋康雅苑都錄5宗，為期內成交最多屋苑。惟成交價未回升，康雅苑低層戶成交價280萬元，呎價約5,128元屬項目2015年後新低。

慈愛苑兩房累劈20%沽 部分業主趁機劈價以加快出貨。富誠地產周永鋒表示，慈雲山居屋慈愛苑3期H座中層4室兩房戶，實用面積約506方呎，去年7月第二市場開價438萬元，終以350萬元售出，呎價約6,917元，減幅約20%。

萬方地產葉搏麟指，沙田居屋愉翠苑連錄兩宗減價成交，屋苑J座中層三房單位，實用面積約650方呎，減價45萬元後，以595萬元成交，呎價約9,154元。

已補價自由市場居屋都要減價吸客。世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田愉田苑A座高層5室兩房戶，放盤一個月，累減105萬元，以385萬元成交，呎價約8,262元。