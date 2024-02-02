代理分行月減243間 逾10年最慘
樓市死寂，地產代理行開始展開節流工作，放棄續租舖位。地產代理監管局最新資料顯示，截至1月底代理分行數目按月狂減243間，為超過10年最慘烈，跌至只有6,805間，數目為超過6年最少。
持牌代理跌至39309人
資料顯示，地產代理於早前升市時積極擴充，整體分行數量於2021年12月漲至7,243間歷史高位，惟其後市況轉勢回落，代理分行數目亦輾轉下滑，至今已累積減少多達438間。
地產代理人數亦繼續下挫，截至上月底錄39,309人，按月流失266人，已連續10個月下跌，為2020年4月後的近4年最少，期間累積減少1,765人。若相比2022年2月所錄42,408人歷史高位，至今已有3,099人脫離了地產代理行業。
中原指出，上月整體樓宇買賣登記錄4,399宗，按月錄約16.9%升幅。以此計算代理爭食指數，平均約8.9人爭一張單。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，公司分行數量於去年已由約450間，縮減至約400間，現時成交量偏少，除非市況突然回勇，否則今年計劃進一步削減約50間分行，預計下調至約350間。
人手方面會採取自然流失方針，若流失量太多，則會作出招聘進行填補，今年目標維持約5,000人水平。
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