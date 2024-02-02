代理分行月減243間 逾10年最慘

地產代理人數亦繼續下挫，截至上月底錄39,309人，按月流失266人，已連續10個月下跌，為2020年4月後的近4年最少，期間累積減少1,765人。若相比2022年2月所錄42,408人歷史高位，至今已有3,099人脫離了地產代理行業。