二手崩圍 藍籌冧價 蝕讓不絕

太古城僅呎售萬元 元朗上月四成見紅 樓市崩圍，藍籌屋苑進一步冧價。鰂魚涌太古城兩房單位做價「6字頭」有交易，呎價險守一萬元關口，重返約8年前水平。各區蝕讓潮趨普遍，元朗1月二手交投中有逾40%需損手，包括半新盤朗屏8號開放式單位，成交價僅逾330萬元，創屋苑二手新低。

美聯錢敏義表示，太古城太湖閣低層H室，實用面積約583方呎，近期叫價約660萬元，獲同區用家以640萬元購入，做價屬項目上月最低，呎價約10,978元。原業主持貨約46年，帳面升值約38.5倍。而屋苑上月錄約27宗成交，當中佔約16宗售價低於千萬元。

資料顯示，同座同面積低層單位，2016年做價約650萬元，貼近是次成交，而在2015至2016年期間，項目亦錄多宗呎價約一萬至1.15萬元二手買賣。至於去年4月太古城鄱陽閣一個極低層單位，成交呎價僅約1.06萬元，為屋苑近年低位。

朗屏8號賣336萬破底 樓價愈跌愈勁，更多二手業主蝕賣沽貨。中原王勤學指出，元朗上月錄得約56宗二手買賣，蝕讓個案佔約23宗，上述朗屏8號2座中層B室，實用面積約246方呎，叫價360萬元，議價後賣336萬元，呎價約13,659元，做價創項目入伙後新低。原業主於2019年5月以444萬元買入，持貨近5年帳面蝕108萬元。

將軍澳同為「重災區」，半新盤MONTEREY連環「見紅」。該行柯勇指，項目6A座低層連平台特色戶，實用面積約343方呎，一房間隔，以600萬元易手，呎價約17,493元，不足4年帳面跌價100萬元。

香港置業劉浩勤表示，同區南豐廣場5座中層C室三房戶，實用面積約605方呎，去年底叫價810萬元放盤，早前降價至760萬元，最終以733萬元成交，呎價約12,116元。原業主2021年以860萬元購入，持貨不足3年帳面虧蝕127萬元。

西半山銀主呎價$11969 環亞物業拍賣昨拍出兩項住宅銀主盤，包括元朗祥康樓中層A3室兩房唐樓，實用面積約443方呎，減價10萬元，以188萬元翻拍，獲兩組買家出價，最終以223萬元賣出，較開價高約18.6%，新買家料為投資者，呎價約5,034元。另外，港島西半山干德道僑星閣A座低層B室，亦減價60萬元，以990萬元推拍，並以1,070萬元沽，呎價約11,969元屬中小型單位水平。

二手市場低價及蝕讓成交個案