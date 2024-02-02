恒地辦代理跑數盃

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民透露，旗下部門今年頭炮全新盤為長沙灣巴域街項目第1期，涉及約700伙，部署於第一季推出市場。大埔美新里項目亦有機會本季內推出市場。

他續指，即將為兩大龍頭地產代理行舉行「甲辰年龍騰虎躍賀歲盃」，以促成指定6個樓盤的單位數量及成交總金額進行競賽對決，競逐獎盃。指定樓盤包括長沙灣曉柏峰、啟德THE HENLEY和HENLEY PARK、粉嶺北ONE INNOVALE、紅磡必嘉坊‧迎匯及BAKER CIRCLE‧GREENWICH。

Bal Residence減價達12% 代理行分別推出優惠為競賽備戰。由昨日起至2月29日，經中原及美聯購入上述樓盤的首10名一手買家，分別可獲贈約8,800元的購物大利是，或相同價值的五星級酒店餐飲禮券。

另一方面，曾多次調低定價的Bal Residence，昨再修訂價單1號，將其中20伙的定價削減10至12%，連同折扣計，最新折實價較去年2月最初推出時已低最多23%。新價單將於下周一生效，同日起先到先得發售。

SOLACE推現樓洋房 目標呎價7萬 港島豪宅伺機起動，由東立地產發展的赤柱村道52及54號項目SOLACE，展開軟銷。該公司地產部總監陳玉成表示，項目涉及6座洋房，實用面積約2,496至2,787方呎，擬透過公司轉讓形式出售，目標呎價約7萬元。

內地客查詢踴躍 他續指，該盤已屆現樓，現正安排代理率先參觀，部分洋房將連裝修及家具出售。洋房樓高3層，每戶均設花園、天台及停車位。下半年會主力推售另一個豪宅盤，為壽臣山南天第。該盤由3座洋房組成，實用面積逾4,000方呎起。他預計，息口下調後樓市將穩步向好，對年內樓價走勢樂觀，又建議政府可「分流」撤辣。

美聯首席區域營業董事方富義表示，樓盤至今已經錄得約30組客查詢，當中30%屬內地客。

該行董事李頌賢透露，該盤新近已沽出其中一座洋房，實用面積2,787方呎，附連2,061方呎花園，以1.75億元通過公司轉讓方式易手，成交呎價約62,792元。買家為連鎖電器零售商百老匯家族及相關人士。

而購買何文田明寓的首兩名買家，可獲送贈約28.8萬元的足金金飯碗，全數優惠總值逾150萬元。她補充指，明寓已沽15伙，尚餘3伙複式大宅待售。而明雋及明翹匯迄今亦分別賣出48伙及728伙，3盤至今共套現約60億元。