恒地辦代理跑數盃
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民透露，旗下部門今年頭炮全新盤為長沙灣巴域街項目第1期，涉及約700伙，部署於第一季推出市場。大埔美新里項目亦有機會本季內推出市場。
他續指，即將為兩大龍頭地產代理行舉行「甲辰年龍騰虎躍賀歲盃」，以促成指定6個樓盤的單位數量及成交總金額進行競賽對決，競逐獎盃。指定樓盤包括長沙灣曉柏峰、啟德THE HENLEY和HENLEY PARK、粉嶺北ONE INNOVALE、紅磡必嘉坊‧迎匯及BAKER CIRCLE‧GREENWICH。
Bal Residence減價達12%
代理行分別推出優惠為競賽備戰。由昨日起至2月29日，經中原及美聯購入上述樓盤的首10名一手買家，分別可獲贈約8,800元的購物大利是，或相同價值的五星級酒店餐飲禮券。
另一方面，曾多次調低定價的Bal Residence，昨再修訂價單1號，將其中20伙的定價削減10至12%，連同折扣計，最新折實價較去年2月最初推出時已低最多23%。新價單將於下周一生效，同日起先到先得發售。
個別新盤踏入2月即錄成交。中國海外發展(00688)的啟德維港1號，以1,873.6萬元售出2A座26樓A室三房戶。
凱和山特色戶818萬沽
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，以818萬元招標售出第5座1樓A室連平台三房特色戶，呎價約11,686元。
SOLACE推現樓洋房 目標呎價7萬
港島豪宅伺機起動，由東立地產發展的赤柱村道52及54號項目SOLACE，展開軟銷。該公司地產部總監陳玉成表示，項目涉及6座洋房，實用面積約2,496至2,787方呎，擬透過公司轉讓形式出售，目標呎價約7萬元。
內地客查詢踴躍
他續指，該盤已屆現樓，現正安排代理率先參觀，部分洋房將連裝修及家具出售。洋房樓高3層，每戶均設花園、天台及停車位。下半年會主力推售另一個豪宅盤，為壽臣山南天第。該盤由3座洋房組成，實用面積逾4,000方呎起。他預計，息口下調後樓市將穩步向好，對年內樓價走勢樂觀，又建議政府可「分流」撤辣。
美聯首席區域營業董事方富義表示，樓盤至今已經錄得約30組客查詢，當中30%屬內地客。
該行董事李頌賢透露，該盤新近已沽出其中一座洋房，實用面積2,787方呎，附連2,061方呎花園，以1.75億元通過公司轉讓方式易手，成交呎價約62,792元。買家為連鎖電器零售商百老匯家族及相關人士。
事實上，該家族成員近年於豪宅市場積極掃貨，一年前合共斥資逾4.75億元購入信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS的5個單位。
佳明３項目送金飾吸客
新春將至，有發展商送贈金器作招徠。佳明集團(01271)旗下3個住宅項目，最新公布推出「新春置業3重奏」優惠。集團營業及市務總監馮倩平指，由2月5日至2月29日，凡購土瓜灣明雋或青衣明翹匯的各首5名買家，可獲贈價值分別約6.8萬元和12.8萬元的足金金飯碗。
而購買何文田明寓的首兩名買家，可獲送贈約28.8萬元的足金金飯碗，全數優惠總值逾150萬元。她補充指，明寓已沽15伙，尚餘3伙複式大宅待售。而明雋及明翹匯迄今亦分別賣出48伙及728伙，3盤至今共套現約60億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：