簡訊一覽
●復星旅遊文化(01992)發盈喜，預告去年扭虧為盈，純利不低於2.7億元人民幣；以不變匯率計，期內旅遊營運之營業額去年增長不低於15%，跟疫情爆發前的2019年相比，更超出不低於25%。
●康耐特光學(02276)發盈喜，預告去年純利增加不少於30%，主要由於樹脂眼鏡鏡片業務規模增長、產品毛利率提升、美元兌人民幣升值，以及財務費用減少。
●消息指，電訊盈科(00008)主席李澤楷旗下盈科拓展正放售旗下基金公司柏瑞投資多數股權，已和幾家金融機構進行過初步討論。
●工商銀行(01398)公布，陳四清昨日因年齡原因，辭去董事長、執行董事、董事會戰略委員會主席及委員職務，經已生效。
●華南城(01668)擬通過公開招標悉售手上西安華南城項目30.6472%股權（可調整至38.6988%），圖緩解現金流緊張，招標公告已刊載於公司網站，下周二屆滿，若無合資格投標者，或延長招標限期。去年9月底，西安華南城資產帳面總值約89.54億元人民幣。
●朗詩綠色管理(00106)持股約54.17%的Landsea Homes擬收購美國德州的私營建築商Antares Acquisition，基礎購買價1.85億美元。
●蜆殼公布，去年第四季收入按年跌22.28%至787.32億美元，純利按年跌95.44%至4.74億美元，主要是減值損失按年飆近6倍至55.08億美元，以化工、上游及天然氣為主，共45.24億美元，新能源項目佔6.14億美元；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌20.7%至163.35億美元。現指引本季每日產量93萬至99萬桶油當量，液化天然氣（LNG）日產700萬至760萬噸，本年資本開支220億至250億美元，去年為244億美元。
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