●蜆殼公布，去年第四季收入按年跌22.28%至787.32億美元，純利按年跌95.44%至4.74億美元，主要是減值損失按年飆近6倍至55.08億美元，以化工、上游及天然氣為主，共45.24億美元，新能源項目佔6.14億美元；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌20.7%至163.35億美元。現指引本季每日產量93萬至99萬桶油當量，液化天然氣（LNG）日產700萬至760萬噸，本年資本開支220億至250億美元，去年為244億美元。