4大良好理財概念

改掉讓人變窮的壞習慣只是第一步，培養正確的理財觀念更為重要！在理財的道路上，要有效地實現理財目標，讓財務狀況變得更穩健，不妨參考4個常常被人輕視的良好理財概念，好好清除理財上的缺失。

1）財務預算 收入太低是部分人無法儲錢的原因，但儲蓄的能力，並非單單取決於收入多寡。無論你的薪金有多高，但花錢沒節制，不制訂財務預算，都一樣有淪為月光族的危機。預算不只是用來控制消費，更能夠幫助規劃人生，助你實現人生不同階段的財務目標，例如結婚、置業、退休等。

2）先存後花 我們常常說到儲蓄的重要性，但究竟應該「先花錢再儲蓄」，還是「先儲蓄再花錢」，這個順序卻不是人人搞清。參考股神巴菲特建議，良好的儲蓄習慣「不是把沒花完的錢存起來，而是先存錢，再把剩下的錢拿來花」。

就算年薪再高，但毫無計劃將收入胡亂花掉，儲蓄大計必定失敗。儲蓄的最終目標是要累積財富，假如你可以一出糧便儲蓄，並進行投資讓資產增值，始能為未來的理財規劃打下基礎。

3）用得其所 儲蓄固然是良好的理財習慣，但怎麼聰明花錢，才真正關係到你擁有的財富多少。理財的目的是要令花費用得其所，如果只懂將錢存放在銀行而不去增值，並不會令你致富。金錢應該投放在有意義的地方，可以是投資、學習新技能，總之每一分錢都應花得有回報。

4）規劃投資 投資是增值財富的不二法門，雖然投資不一定可以賺大錢，但能穩定地賺取合理回報，收益一定比齋放銀行為高。不過，投資涉及風險，投資前必須做足功課，量力而為，切忌抱孤注一擲的心態，盲目跟風投機。

作為投資者，購買每項產品前，必先認識自己計劃投資的產品，了解當中的風險，作出適合自己的投資。