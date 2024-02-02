致富智庫：必戒變窮8習慣

我們自小已常聽「積少成多」、「聚沙成塔」這兩個成語，每個微小的生活習慣，一點一滴地累積過後，會造成巨大差異，在人生中產生截然不同的結果。良好的習慣很重要，可有想過為何每天營營役役上班下班，但每個月戶口獲得的薪金，總是入不敷支？其實，可能是生活中一些被忽略的壞習慣，讓你不知不覺多花了錢。想要改變現狀，搣甩「大花筒」污名，甚至找到致富之道，可先戒掉以下8個讓人變窮的習慣，重新整理你的人生。

1）搭的士成癮 金錢可以買到快樂，同樣買到時間！遲了出門上班或是約了人趕時間，為了快速到達目的地，不少人會選擇搭的士或者叫Uber。可是相對於選擇公共交通工具，搭的士的交通費用明顯高一截，經常乘搭很易讓人染上「的士癮」！假如你有搭的士的習慣，不妨前一晚準備好要穿着的衣服，整理好要帶出門的手袋，預留充裕時間出門，省下交通費用。

2）外出乏準備 相信大家都曾經歷外出時突然下雨的情況。有些人因為貪方便，沒有隨身帶備雨傘的習慣，結果每每遇上下雨天就買一把，讓居家或辦公室成為囤積雨傘的貨倉。香港物價高企，買一把雨傘動輒也要數十元，與其製造這種無謂的支出，不如自己行多步，出門前看看天文台的天氣預報，提前帶備雨傘慳番筆。

另外，很多人外出逛街時口渴都會購買手搖飲品。然而，這些手搖飲品未計加點配料，每杯基本都要花上30元；每日一杯計，每個月已要花費近千元。外出時不妨自備茶水，又或自己帶樽斟水，更加健康。據網上資料，全港目前已經有過千個飲水機及免費斟水地點，自備水樽可以減少使用即棄塑膠樽，為環保出一分力。

3）靠飲酒紓壓 現代人工作壓力大，偶爾小酌可以讓人放鬆心情，然而飲酒過量會有害身心健康，品酒花費也可能會增加財政負擔。畢竟到酒吧消遣，飲酒的消費都相對高，到訪太頻繁的話，很容易因支出過多而造成壓力。

除了飲酒以外，你又是否愛到與自己收入不相稱的高檔餐廳用膳？收入不多但仍花大錢吃大餐，生活開銷全部隨心所欲，或許是令你無法累積財富的致命關鍵。

4）陷衝動購物 每逢雙十一、聖誕節等日子，又是購物的時候。每次看到商家推出促銷活動大減價，總會激發起購物欲，很容易令人衝動消費。「買一送一」看似很划算，但以護膚品為例，到期前是否用得上兩件貨品？又如「買滿500元9折」優惠，你會否為了得到這個9折，而付上預算以外支出，額外加購一些原本不需要的東西呢？

過度消費都是源於購物前，沒有先了解清楚自己的欲望及需求。當大腦快要控制不了購物欲之時，請「停一停，諗一諗」，甚或離開促銷的現場，確認自己是「想要」還是「必要」，才作出理性的購物行為。

5）沒記帳習慣 消費習慣直接影響儲蓄成功率，要掌握每月收支狀況，就得靠記帳來了解自己的心態。很多人會因為消費過多，引致儲蓄不足，記帳可以讓你清楚審視哪方面的支出太多，哪方面可作調整，良好的理財規劃才可助你達成更長遠的目標。

支出可以分成「固定」及「非固定」兩大類。「固定」是指每個月的定期支出，例如租金、交通費、保費、保險等，宜盡量控制在每月所得的50%以內；其他的則為「非固定」開支，要縮減使費最好是從這些開銷入手。市面上有各式各樣的自動記帳應用程式，能夠幫你統計月度開支，查看支出明細。

6）信用卡分期 信用卡分期付款是大家普遍會採用的還款方式，尤其是購買價格較高的產品時，用上分期付款，不用一次過負擔高昂費用，感覺「無咁肉赤」。不過，分期付款並不一定是免息，也不代表不需要付出手續費。而且信用卡分期利息一般較高，若然卡數太多忘了還款，一直滾存下去，最終變到無力償還。

7）欠長遠計劃 人生苦短應該及時行樂，但適時犒賞自己，也不可以忽略儲錢的重要性，兩者要取得平衡才可以達到更遠大的目標。

預早訂立理財計劃，每月預留一定資金作儲蓄，才可實踐到買車、買樓等需要較高支出的大計。良好的理財計劃除了用來應付日常開支、達成長遠目標外，最重要是能夠應付突發情況，如生病、失業等。

8）無查閱帳單 使用銀行服務時會有不同徵費，雖然金額不多，但累積下來可能又要花上一筆。講到銀行費用，大家較常接觸的一定是信用卡年費，儘管大部分都提供豁免年費優惠，但優惠期過後需要重新繳交，銀行會自動扣除有關費用。其實不少銀行都可以讓客戶申請豁免年費，用戶須謹記時常查閱帳單，到期前致電服務熱線提出豁免申請。

另外，大多數銀行均有戶口最低結餘要求，內裏資金不足，銀行會向客戶扣除服務費。假如你擁有多個銀行戶口用作「找數」，要小心有關條款，以免被無故扣錢。

其實，對於自己銀行戶口內的資金流向，都應該要清楚了解，有助避免揮霍或過度消費。