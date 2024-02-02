股壇MasterMind：美科技七雄估值貴 未宜沾手

美國聯儲局一如預期連續第4次按兵不動，聯邦基金指標利率維持5.25至5.5厘，兼表明不太可能於3月減息，美股回調壓力大增？另邊廂，港股2月開局先升後回順，受中國財新製造業採購經理指數（PMI）連續3個月處於擴張水平刺激，恒指曾升近320點，收市卻升少一大截，港股一彈即散格局難改變？

恒指或再跌穿萬五

港股方面，周四曾升逾300點，但其後升幅縮至81點。Kenny表示，內地早前對經濟定調偏樂觀，令市場擔心救市力度不足，拖累恒指上月一度失守萬五關，直至內地多管齊下出招撐市，大市才初步回穩。他認為，後市仍要視乎內地政策實施成效，加上農曆新年假期將至，整體而言港股市底仍弱。恒指若持續受制於10天線（約15,651點），則意味着反彈浪或已完結，指數有機會再跌穿萬五關。板塊方面，可留意旅遊相關股及中特估（中國特色估值體系）股份，但建議分注入場較穩陣。