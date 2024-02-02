股壇MasterMind：美科技七雄估值貴 未宜沾手
美國聯儲局一如預期連續第4次按兵不動，聯邦基金指標利率維持5.25至5.5厘，兼表明不太可能於3月減息，美股回調壓力大增？另邊廂，港股2月開局先升後回順，受中國財新製造業採購經理指數（PMI）連續3個月處於擴張水平刺激，恒指曾升近320點，收市卻升少一大截，港股一彈即散格局難改變？
凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）周四於《東網財經》直播節目「股壇MasterMind」表示，美國聯邦公開市場委員會議息會後聲明對經濟展望樂觀，但表明3月減息機會不大，意味着市場早前對減息過分憧憬，美股短線難免要面對陣痛期。至於美國科技「七雄」陸續公布業績，Kenny認為，市場仍在消化減息預期變化，相關股份估值偏貴，暫未宜沾手，不妨待股價回調時再吸納。
恒指或再跌穿萬五
港股方面，周四曾升逾300點，但其後升幅縮至81點。Kenny表示，內地早前對經濟定調偏樂觀，令市場擔心救市力度不足，拖累恒指上月一度失守萬五關，直至內地多管齊下出招撐市，大市才初步回穩。他認為，後市仍要視乎內地政策實施成效，加上農曆新年假期將至，整體而言港股市底仍弱。恒指若持續受制於10天線（約15,651點），則意味着反彈浪或已完結，指數有機會再跌穿萬五關。板塊方面，可留意旅遊相關股及中特估（中國特色估值體系）股份，但建議分注入場較穩陣。
另一方面，美國上周原油庫存意外上升，市場憂慮供求失衡，國際油價周三下跌。Kenny認為，雖然地緣政治局勢未明朗，支持油價表現，但環球經濟前景仍有隱憂，油價前景未明朗。若有意買入石油股博高息回報，亦只宜待回吐時再買，當中中國海洋石油(00883)可待回落至13元樓下再買較值博。
想睇Kenny分析足本版，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」節目片段。
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