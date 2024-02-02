油價走向聚焦紅海油組

紅海危機持續發酵，已有多間大型銀行警告，可能會觸發運輸成本上升引起的通脹問題。不過，德銀近日以《紅色警報101》為題撰寫報告，指自去年11月起，經紅海南端曼德海峽的貨櫃船數量大幅下降，至今年1月中後期經常維持每7天總共只得雙位數左右。

地緣危機 海運費飆 反觀要改道繞行非洲好望角的船隻數目在同期大增，在12月底至1月初達到每7天逾一萬艘的高峰。原因是航運公司都想避免胡塞武裝的無人機和導彈攻擊，可是卻因而最少延長了9天的運輸時間，令成本增加。

全球貨物很多以水路運輸，包括60%以上的石油，而且大多數都要經過多個關鍵交通阻塞點，中東地緣政治事件就左右了其中的3個，分別是蘇彝士運河、曼德海峽、霍爾木茲海峽。目前，通過曼德海峽的貿易總量減少了一半。而且，隨着運輸時間延長，貨櫃貨運能力下降，近幾周由上海至荷蘭鹿特丹的40呎貨櫃運價飆升至5,000美元，較歷史平均價1,500美元，上升了2.33倍！

留意OPEC+減產程度 另外，該行又指出，歷史上中東地區的衝突事件與油價飆升緊密相關，而且如果石油輸出國組織及盟國（OPEC+）成員堅決履行減產的話，油價會確認其升軌。要令危機緩和，該行認為，首要取決於兩個相互關聯的因素，分別是加薩地帶停火，以及也門等地區緊張局勢緩和。惟目前看，上周美軍遇害事件讓情況變得更加複雜。

紐約期油和布蘭特期油價格周四升約0.5%，分別至每桶76.25美元和80.96美元。