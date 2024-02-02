瑞銀擬削90個亞洲職位

近日外媒大肆報道香港投資銀行家失業的情況，引發不少回響。畢竟中港股市表現奇差、資本市場淡靜，許多大行都開始限制員工的差旅開支，甚至着手裁員。外媒引述消息指，瑞銀計劃最早於今年3月起，裁減約90個亞洲區的財富管理及投資銀行職位，其中有70個職位屬於私人銀行部門旗下。

德銀炒3500人 多屬後勤 報道指，瑞銀的裁員對象包括客戶關係經理，投資及產品方案團隊後台支援人員等，多數屬大中華地區及新加坡，有部分裁員目標是來自去年被收購的瑞信。據悉，瑞銀與瑞信完成合併後，財富管理業務的員工較同業多逾一倍。

同為歐洲大型銀行的德意志銀行，在公布去年第四季業績時亦宣布了大規模裁員計劃，涉及約3,500個職位，主要涉及「非直接面向客戶」的職位。根據其業績公告，截至去年底德銀總計有25,520個全職工作職位，即今次裁員的比例高達13.71%。德銀上季收入為66.58億歐元，按年增長5.43%；純利按年減少30.11%至12.6億歐元。

法巴去年淨利息收入跌8% 另外，法國巴黎銀行亦公布了去年全年業績，全年淨收入458.74億歐元，按年升0.97%；純利增長11.44%至109.75億歐元。值得留意的是，雖然法巴去年的利息收入按年大增93.61%至795.42億歐元，但撇除資金成本後的淨利息收入（NII）居然不升反跌，按年減少8.95%至190.58億歐元。