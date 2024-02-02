南韓上月出口升18％勝預期

受惠晶片銷售回升，加上假期較去年少，南韓上月外貿重拾動力，出口按年升18%，達546.89億美元（約4,265億港元），漲幅不僅強過去年12月的5%，亦好過市場估計的17.8%。進口按年跌幅則收窄至7.8%，是11個月以來最好，惟期內貿易順差縮減至2.98億美元（約23.24億港元）。

製造業PMI擴張 年半首次 按產品劃分，上月晶片出口按年大升56.2%，創2017年12月來最大單月增幅，且連升3個月。汽車出口則升24.8%，是連續第19個月向上。另機械設備、消費性電器和電腦出口亦取得雙位數增長。

至於按地區計，對內地出口結束連續19個月跌浪，按年升16.1%；對美國的出口則再升26.9%，是連續6個月保持增長，另對歐盟出口升5.2%。

與此同時，出口回暖同樣帶動南韓1月製造活動出現擴張，是19個月來首次，且升穿50的盛衰分界線。南韓上月製造業採購經理指數（PMI）經季節性調整後報51.2，高於去年12月的49.9，是自2022年6月以來首次升穿50，其中產出、新訂單和出口均重返擴張水平，採購的擴張幅度更大。

印度財赤料改善 稅收增11% 另邊廂，近年藉疫情及中美角力崛起的印度，經濟騰飛速度同樣驚人。財長Nirmala Sitharaman預計，4月起的2024/25財年，財政赤字佔國內生產總值（GDP）比重將由本財年經下修的5.8%，收窄至5.1%，資本支出則預計增加11.1%至11.11萬億盧比（約1.04萬億港元），全年稅收則增加11.4%至38.31萬億盧比（約3.61萬億港元）。