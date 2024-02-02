高通估銷售零增長

內地市佔恐縮 聯發科或搶走中高端生意 頗依賴中國市場的高通指引本財政季度收入89億至97億美元，以中間值93億美元計按年原地踏步，其中晶片銷售收入指引介乎76億至82億美元，以中間值79億美元計按年微跌0.52%，兩項數字未有驚喜，惹人懷疑這家智能手機晶片「一哥」在內地Android手機市場會不會一帆風順。同樣希望賺中國錢的英偉達（Nvidia）則據報開始接受「閹割版」人工智能（AI）晶片的預訂。

上季經調整每股純利升16% 截至去年12月24日止財季，高通收入按年增長4.98%至99.35億美元，不計股份薪酬開支等項目的經調整每股純利按年增長16.03%至2.75美元，勝預期，本財季指引每股2.2至2.4美元，以中間值2.3美元計，按年增速僅6.97%。

之所以說智能手機市場有復甦迹象，原因是高通上財季相關晶片收入按年增長16.21%至66.87億美元，扭轉之前4個財季均見倒退的頹勢，整體晶片銷售的經調整經營溢利率按年擴大3.12個百分點至30.78%。專利收入則按年跌4.19%至14.6億美元。

高通管理層估計，今年全球智能手機出貨量會持平至略有增長，可是中國市場本財季收入按年計恐怕只能持平。比起老生常談的消費不景，市場傾向推斷是該企在內地市佔率有所萎縮，中高端機面臨台灣聯發科技的步步進逼。

另外，本財季指引經已計入能夠支援終端設備使用聊天機械人及其他AI應用的晶片，這種所謂邊緣計算，即不用數據在設備與數據中心之間來來回回的運算，乃未來AI發展的大勢所趨。

英偉達降級AI晶片傳可訂 正積極開拓手機以外收入來源的高通續指，蘋果公司（Apple Inc.）已將專利授權協議延長兩年到2027年3月才屆滿，同時與南韓三星簽約，為其高端機型Galaxy S24提供晶片，可是並非以前那樣全權供應。

跟高通不能向華為賣5G晶片一樣，中美頭號磨心之一的英偉達亦被禁止對華銷售頂尖AI加速器晶片，市傳該企最新3款「閹割版」晶片中最強的「H20」顯示卡開始接受預訂。

消息指，其性能原來在一些參數上不及華為的「昇騰910B」，一些分銷商只能每件賣約11萬元人民幣，比「昇騰910B」便宜約一萬元人民幣，預計下季供應量會有所增加。話雖如此，「H20」亦有優勢，就是晶片之間的數據傳輸速度較快。

另邊廂，南韓兼全球第二大記憶體廠商SK海力士選擇在印第安納州興建採用尖端封裝技術的廠房，服務美國提高尖端晶片本地生產的戰略。

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