比亞迪超Tesla大鱷心碎 促歐美車企出招應對
去年在香港國際金融領袖峰會上大讚中國的美國對沖基金Citadel創始人格里芬表示，看着比亞迪股份(01211)超越特斯拉（Tesla）成為全球最大電動車公司令人心碎。這一變化要令西方國家警醒，需要制訂策略應對中國廉價電動車的挑戰。作為共和黨重要金主的他，「心碎」之下仍不忘讚揚中國，謂美國和其他西方國家須面對現實，特別是電動車市場競爭日益激烈；又警告如無貿易壁壘，中國電動車公司或摧毀西方車企。
車廠報喜 理想交付倍增
跟華為合作的賽力斯上月新能源汽車銷量更按年飆6.54倍至36,838輛。不過，市傳華為智能駕駛計算平台零部件出現生產問題，其合作車企如賽力斯受影響，一些要押後交付旗艦車款。
面對眾多競爭，特斯拉在華推出新春購車驚喜，購買部分Model Y車型可享8,000元人民幣減免優惠。另外，特斯拉擬購買寧德時代的閒置設備，擴大內華達州的電池生產，但強調對方僅限幫助安裝設備，不參與其他事項。
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