同日，黃志輝將會卸任董事會主席、執行委員會主席及薪酬委員會成員，但會繼續留任執行董事。

截至去年9月30日，集團於香港經營25個銷售點，其中「歐化傢俬」、「歐化傢俬尊尚店」及「at‧home」專注傢俬產品，「歐化寶」及「斯林百蘭」專注床褥及床上用品。