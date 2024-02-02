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楊政龍出任歐化主席

楊政龍 楊政龍
楊政龍
傢俬零售商歐化國際(01711)公布，楊政龍將於今年4月1日起出任公司董事會主席、執行董事、執行委員會主席及薪酬委員會成員。他目前是英皇國際(00163)執行董事及董事會副主席，以及英皇文化產業(00491)之執行董事。
黃志輝續留任執董
同日，黃志輝將會卸任董事會主席、執行委員會主席及薪酬委員會成員，但會繼續留任執行董事。
截至去年9月30日，集團於香港經營25個銷售點，其中「歐化傢俬」、「歐化傢俬尊尚店」及「at‧home」專注傢俬產品，「歐化寶」及「斯林百蘭」專注床褥及床上用品。
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