旗下Amer Sports美首掛 安踏股價軟
安踏體育(02020)旗下芬蘭體育用品公司Amer Sports公布招股價13美元，低過16至18美元的招股價範圍，集資13.7億美元（約106.86億港元），公司估值約63億美元。Amer Sports周四於紐約證交所上市，代號「AS」。
安踏股價周四受壓，早段一度跌最多8.3%，低見60.2元，收市報65.2元，跌0.68%。
經營Salomon、Wilson以及Arc'teryx等品牌的Amer Sports，於2019年被安踏、騰訊控股(00700)及Lululemon創始人Chip Wilson旗下Anamered Investments Inc.合組財團斥逾50億美元收購。
Adidas上年銷售縮5%
美國證交會文件顯示，上述3家公司同意按發行價，額外購入總共2,100萬股，當中安踏購入2.2億美元等值股份。
另外，德國體育用品巨頭Adidas公布初步營運數據，去年全年銷售按年跌5%至214.3億歐元，以固定匯率計則持平，好過公司預期。雖然營業利潤跌59.94%至2.68億歐元，但優於指引的一億歐元營業虧損。
行政總裁古爾登解釋，主要是第四季業績勝預期及公司決定不注銷2.68億歐元的Yeezy庫存，公司計劃今年以低至成本價出售剩餘庫存。不計Yeezy，他預期，公司全年營業利潤回升至約5億歐元，按固定匯率計的銷售錄中單位數增長。
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