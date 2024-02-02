旗下Amer Sports美首掛 安踏股價軟

另外，德國體育用品巨頭Adidas公布初步營運數據，去年全年銷售按年跌5%至214.3億歐元，以固定匯率計則持平，好過公司預期。雖然營業利潤跌59.94%至2.68億歐元，但優於指引的一億歐元營業虧損。

行政總裁古爾登解釋，主要是第四季業績勝預期及公司決定不注銷2.68億歐元的Yeezy庫存，公司計劃今年以低至成本價出售剩餘庫存。不計Yeezy，他預期，公司全年營業利潤回升至約5億歐元，按固定匯率計的銷售錄中單位數增長。