中國去年財赤8.8萬億 佔GDP達7%

中國去年廣義財政赤字規模達8.84萬億元（人民幣‧下同），當中計及政府基金預算收支在內，整體財赤比2022年高位僅輕微回落1.32%，同時去年一般公共預算收入及支出增速均低於目標。

公共預算收入破21萬億 不過，財政部強調，不存在財政支出收縮，並預計財政支出今年繼續保持必要強度，財政收入將維持恢復性增長。

據初步核算，去年內地國內生產總值（GDP）為126.05萬億元，以上述廣義財赤規模計，相當於GDP的7%，低於前一年的7.43%。去年累計一般公共預算收入突破21萬億元，按年增6.4%至21.67萬億元；一般公共預算支出則創新高，達27.46萬億元，亦增5.4%，惟兩者增速均低於去年3月提出的6.7%及5.6%目標，其中，全年印花稅僅錄3,784億元，按年轉跌13.8%，特別是證券交易印花稅大減34.7%至1,801億元。

賣地收入降13% 6年低 政府基金預算收入之中，若按中央和地方劃分，去年地方政府仍挫一成；國有土地使用權出讓收入只有5.79萬億元，再跌13.2%，更是2017年後新低。

財政部國庫司司長李先忠昨解釋，去年6、7月的一般公共預算支出下降，主因2022年同期存在一次性大額支出，抬高了基數。從今年財政支出來看，對地方的轉移支付將維持一定規模，具體收支預算安排將按程序提請全國人大審查批准。

國債發行安排方面，李先忠續指，擬靠前安排發行，為保障必要的支出強度提供支撐。當局又披露，自從2019年建立提前下達新增地方債限額管理制度以來，2019至2023年合計發行逾11萬億元。