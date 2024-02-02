內房復甦 等多兩年

百城二手樓價跌幅擴 連挫21個月 內地樓市繼續承壓，房地產研究機構中指院數據顯示，1月全國100個城市二手住宅均價按月下跌0.56%，跌幅較去年12月擴0.01個百分點之餘，更是連續21個月按月下跌；按年跌幅擴大至3.96%，即使中指院料二線城市將全面取消限購辣招，但仍有分析預期內地樓市2026年才迎來基本復甦。

中指院表示，二手樓市維持下行態勢，各地業主「以價換量」現象較為明顯，上月百城二手住宅平均售價為每方米15,230元（人民幣‧下同）。除海南三亞的樓價微升0.28%外，其餘99個城市按月均下跌，二手樓價下跌的城市已連續8個月超過90個。

當中，一線城市二手樓價按年跌1.86%，跌幅較前月擴大0.46個百分點，北上廣深四城樓價全告下跌。二線城市樓價按年跌幅擴至4.18%，三、四線城市跌幅更擴至4.52%。

一手價回穩 料續撤限購 一手樓市表現相對回穩，百城一手樓均價每方米16,244元，按月再漲0.15%，漲幅較2023年12月擴大0.05個百分點；按年漲0.43%。不過，一手樓價錄按月下跌的城市仍多達33個。

中指院相信樓市寬鬆政策或持續落地，繼廣州、上海放寬限購政策後，其餘一線城市也有望優化相關政策，二線城市或將全面撤限購令。同時，核心一二線城市首套、二套首期支付比例仍有望進一步降低。

昨晚恒大附屬恒大地產披露，截至去年12月底止，3,000萬元以上未決訴訟案共2,073宗，累涉5,025億元。

實際上，內地當局已推一系列措施助民營發展商融資，最新建立的城市房地產融資協調機制，各地已陸續確認首批「白名單」，據報武漢名單涉101個項目及94家開發商，當中不少為民企。

此外，人民銀行昨公布，上月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）1,500億元，累計兩個月共淨增5,000億元。

內地百城二手住宅價格