絲絲講場：中信里昂：港股下半年望潛龍出淵

年又過年，仲有一星期左右就到甲辰龍年，今年中信里昂再推出風水指數。基於龍係屬土，而雞係屬金，恒生指數屬於土雞，2024年又欠水，預測新一年恒指開局大升嘅可能性極微，會呈「先低後高」，仲夏後有望「飛龍在天」，反覆向上。

科技醫藥化工行業勢旺 該行以「龍行天下」作恒指分析的主題，預料兔年嘅尾巴會伸長，仲會纏住條龍，所以上半年就無乜睇頭，3至4月會見全年低位，5、6月開始轉勢，如果事事順利，之後會維持向高位進發。

板塊方面，按風水理論，新一年會進入20年為一輪嘅第9周期，即所謂嘅「下元九運」，火會取代土，主導運勢。因此，同火相關嘅產業炙手可熱，包括科技、醫藥、化工以至宗教。另外，火又生土，所以畜牧、估價等行業都會興旺發市。話時話，房地產都屬土，唔知又包唔包呢？

料航運貿易發展有阻滯 至於新一年欠水嘅關係，屬水嘅產業將駛入險灘，航運、貿易等行業有機會遇上風浪，雖然唔會有大危機，但水淺利薄，大賺嘅機會就無乜。土雞有生金之象，對於屬金嘅行業，如銀行、汽車及重型機械，可能意味前途明朗，但仍非一帆風順。

無水則枯嘅木亦有啲濕滯，不過，凡事又唔使太灰，預期年中會有一輪大水，屆時沉寂多時嘅藝術產業會再次崛起。

新一年正西方位嘅飛星係五黃星，繼任飛星係二黑星，所以要格外小心交通事故同疫病，而喺風險暗伏嘅環境入面，律師、銀行財源滾滾，而估價師、經理人亦生意興隆。

話時話，中信里昂估2023年兔年，恒指會喺區間震盪。結果，大家都知，港股一瀉無回頭。不過，絲絲就希望今年預測可以成真，過去一年，中環人呻到樹葉都落，如果律師、銀行、估價師、經理人有財有生意，即係香港金融業界都有運行啦！

余絲韻

中信里昂風水指數2024