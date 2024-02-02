英凍息 憂通脹回升

英倫銀行貨幣政策委員會昨日舉行會議，以6票對3票的比數維持利率於16年來的高位5.25厘不變，符合市場預期。會後聲明指出，儘管美國經濟活動持續強勁，但全球經濟增長乏力。該行預測通脹將於今年次季暫時回落至2%央行目標，即比去年12月的4%進一步回落，但今年下半年仍有回升壓力。

聲明又指，儘管服務業通脹和薪資增長的放緩情況略高於預期，但通脹的關鍵指標仍然向上。英倫銀行行長貝利更說，需要「更多證據」來證明通脹將下降，未來會繼續評估，預期息率「在較長時間內將維持在5.25厘」。

歐元區CPI回落 分析員指出，英國勞動力市場持續放緩，失業率預計將進一步上升。去年底至今年初經濟更有機會出現技術性衰退，這與美國強勁的經濟增長不能同日而語，故英倫銀行很有可能早於美國聯儲局減息。事實上，本次英央行貨幣政策委員會就有一人將票數投給減息0.25厘。英鎊匯價在議息後回軟，跌0.13%，兌1.2668美元；或兌港元9.91算。

歐元區公布1月消費者物價指數（CPI）初值，由去年12月的2.9%回落至2.8%，符合市場預期。扣除能源、食品、酒精、煙草價格的核心CPI升3.3%，雖較前值回落0.1個百分點，但稍高於市場預期的3.2%。

CPI項下與工資相關的服務業CPI在1月持平於4%。能源價格的跌幅則由去年12月的跌6.7%，收窄至上月的跌6.3%。由於通脹回落和經濟停滯不前，交易員都押注今年4月歐洲央行會有九成機會開始減息，全年減幅或達1.5厘。

同日公布的歐元區12月的失業率為6.4%，與前值和市場預期相同。歐元匯價未有太大變動，僅挫約0.04%，兌1.0812美元，或兌港元8.46算。