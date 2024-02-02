恒指升少截 成交縮 滬綜2800點得復失

深港股市於2月首個交易日扭轉上月跌勢，可惜仍缺乏承接，恒生指數昨日收升81點，港股全日成交連續第3日不足千億元規模，僅得949.45億元，按日縮3.98%，「北水」淨賣出13.42億元，連續第4日淨流出。

恒生指數昨日高開37點後，一度轉跌最多50點，其後拗腰倒升，最多漲319點，收市升幅縮至81點或0.52%，報15,566點。國企指數收報5,223點，揚29點或0.57%；科技指數收報3,065點，升60點或2%。

A股昨日表現反覆，滬綜指2,800點關得而復失，收市挫17點或0.64%，收報2,770點；深成指早段曾升1.93%，但收市升幅僅27點或0.34%，收報8,240點；創業板指數曾升2.73%，收市僅升15點或1%，收報1,589點。兩市成交7,029.99億元人民幣。

外資半年掟2010億A股 事實上，外資對中國的資產仍欠缺信心。儘管滬深股通昨日淨吸資27.27億元人民幣，但上月北向交易淨賣出高達145億元人民幣，連續6個月沽售A股，累計沽出額更加超過2,010億元人民幣，並將資金轉往其他具增長的股市。

此外，國際資產管理公司Vontobel Asset Management透露，正減持中資股票，其A股及港股的資產配置由一年前的36%降至19%，以釋放資金，轉投資巴西、印度、墨西哥等更具吸引力的市場。該公司基金經理Ramiz Chelat直言，當地企業的盈利正在攀升，中國則是完全相反的情況，並持續下調。