港銀P息不變 金管預期拆息高企

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，滙豐銀行等一眾港銀亦按兵不動。香港金管局表示，聯儲局何時開始減息及往後的息率走勢仍存在不確定性，高息環境或會維持一段時間，港元拆息（HIBOR）在往後一段日子可能仍會處於較高水平。

一個月HIBOR兩連跌 經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港今輪加息周期已完結，息口見頂下，業主供樓負擔未有再進一步增加，對現時正在復甦的樓按市場相對正面。他預計，本港拆息將繼續徘徊4厘半至5厘高水平一段時間。若聯儲局下半年開始減息，拆息或先跟隨回落，不排除港銀會於聯儲局減息後先輕微下調P息。

港元拆息普遍向下，與樓按有關的一個月期拆息昨日報4.5647厘，跌2.49點子，連跌兩日。隔夜拆息急速回落逾112點子至3.99929厘，結束近日升勢。

機管局債券為期2.5年，每年定息4.25厘，每3個月派息一次；每手一萬元，每手全期可獲利息1,062.5元。債券下周一於富途、耀才證券及輝立有暗盤交易，並於下周二正式掛牌。