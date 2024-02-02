美商廈信貸累NYCB股價插 銀行危機再現

就在聯儲局發表沒了「美國銀行系統穩固」一語的議息聲明前，當地商用物業市場的困境接連對美國、日本和德國的銀行帶來衝擊，紐約社區銀行（NYCB）出乎意料的季度虧損再燃起市場對美國小型銀行體系的憂慮。

日銀青空料14年首蝕 NYCB去年有份吸收結業的小型同業Signature Bank，被譽為去年美國銀行業危機的「贏家」。然而，這宗收購使紐約社銀的資產突破千億美元門檻，資本及流動性的監管要求更嚴格，該行於是「採取果斷行動」去建立資本，強化資產負債表和風險管理，跟級數相當的銀行看齊。

兩大操作就是削減派息，同時加強信貸損失撥備，後者去年末季按年飆7.9倍至5.52億美元（約43.05億港元），原因之一是寫字樓組合的信貸近年倒退，成為公司按年轉蝕2.52億美元的導火線，拖累股價周三史無前例暴瀉逾37%，KBW地區銀行指數跟瀉6%，創去年3月硅谷銀行（SVB）爆煲之後最大單日跌幅。評級機構穆迪又基於盈利能力倒退等將該行列入負面觀察名單，一旦降級即變成「垃圾」級。

到本港時間上午，日本的青空銀行預告，下月底止本財年會虧損350億日圓，本來的指引是賺190億日圓，會是14年來首度「見紅」，股價暴瀉21.49%。

德銀撥備提高幾倍 該行解釋，息口高企和遙距辦公令美國寫字樓物業市場持續面臨困境，流動性低，就算打工仔陸續回寫字樓上班及美國暫停加息，可改善寫字樓交投，市況恐需一至兩年方能回穩。經重新估值與美國寫字樓貸款相關的無追索權貸款（僅靠項目收益還錢）後，上財季作了324億日圓的撥備。

幾小時後輪到德國銀行「一哥」德意志銀行披露，上季要為美國物業貸款多作幾倍撥備，令整體撥備升至2020年次季以來最高。儘管美國寫字樓相關的貸款佔所有貸款預額不過是1.5%，該行也憂慮已跌價項目的再融資風險乃公司的「主要風險」。

NYCB股價周四早段續瀉11.28%，KBW地區銀行指數再跌3.15%。日本證券界亦認為，日本大銀行風險監控足夠，青空的問題更多是自己承擔風險較為進取。

然而，亦有基金界意見指，商業房地產及地區銀行是今年「尾部風險」，迄今銀行報過的商業房地產問題貸款對比今、明兩年有機會出事的只是冰山一角，不是息口回落就能解決。