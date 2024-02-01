板塊分析：內地重機產業前景看俏

據中汽協近期數據，2023年內地重型卡車市場銷量較2022年的67.19萬輛年增35.6%至91.1萬輛，內地重型器材需求持續復甦。其中，燃氣重卡表現較亮眼，銷量年增3.2倍至15.6萬輛，出口年增近六成，推動整體市場增長。在去年產業回升及2022年的低業績基數下，內地重卡產業龍頭企業近期公布的去年全年業績總有較好增長，獲利多過預期。

同時，為加強經濟恢復發展基礎並推動增長，中央財政積極加強對基礎建設的投資。去年第四季核准增發的一萬億元人民幣國債，主要支持包括災後恢復重建及重點防洪治理工程在內的水利等8個重點領域，相信隨着今年初新增基建項目的陸續落地，有望推動內地基建需求繼續回升。

龍頭企業享中特估概念 當前內地正透過「一帶一路」在全球各地執行基建項目，並且多使用重卡作業，產業出口表現較好。數據顯示，去年內地工程類機械出口整體維持較高增長速度，全年「一帶一路」沿線國家工程機械出口總額年增53.3%至99.19億美元，佔全部出口總額的47.8%。

展望今年，料沙特阿拉伯未來新城建設、美國推進製造業回流、印尼及南美採礦需求增加等因素或對產業有促進作用，相信隨着內地工程機械企業在中東、印尼、歐洲及非洲等市場的積極布局，行業出口可望進一步發展。

目前內地重型器材產業領導者多為「中特估」央國企，整體估值偏低。國務院國資委近期表示，將進一步研究將市值管理納入央企負責人業績考核，引導央企負責人更重視所控股上市公司的市場表現，將有利於提升相關企業對市場表現的關注，促進該等企業加強對股東價值提升的重視及與資本市場的溝通交流，有利於推動該等企業估值水平提升。總括而言，內地重型器材領域的央國企可望持續受惠產業需求提升、基建及「中特估」相關政策紅利。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）