券商點評：減息期前後 金債穩步揚

較早前，市場樂觀預期美國聯儲局今年3月將轉向減息，目前來看或是過分進取。雖然，3月減息預期已減弱，但年中開始減息的機會仍然頗高。

翻查2001年、2007年及2019年3次轉向減息前後各類資產的走勢，發現美國國債、投資級別債以及黃金，在減息前的兩至3個月開始轉強，而且走勢同步。金價的波幅較高，在開始減息後，升勢明顯拋離債券。

仍須顧及經濟表現 回顧這3輪減息的原因，2001年及2007年主要是因為經濟衰退，而2019年則偏向是預防性減息。2019年時，美國經濟仍溫和增長，國內生產總值（GDP）升幅大概在2.5至3%左右，觀察2019年減息後各板塊的走勢，除能源與原材料之外，大部分的板塊，以及黃金、國債和投資級別債皆穩步上揚，經濟增長仍然是一個重要的觀察點。

由年初至1月24日止，標普500指數升近2.7%，已發布去年第四季業績的企業之中，有80%的公司盈利勝預期，優於預期的幅度平均為6.3%，略低於去年第三季業績的7.53%。實際業績優於已反映在價格的預期，成為股市的動力。

雖然美國整體大型企業盈利仍有望優於市場預期，實際上，目前盈利按年升幅只有1.08%，市場預期後續將會逐漸回復至長年平均水平，投資者仍需留意經濟放緩對企業的影響，以及高利率和高通脹可能出現的滯後效應。

留意年期債價關係 對於希望作中長線配置、捕捉增長的投資者，股票仍然較各類債券可取。至於較保守的投資者，則可考慮投資評級債。過去曾提過存續期（Duration）的重要性，例如2022年第四季聯儲局尚在「加息」時，短存續期債就是部署焦點之一。

存續期就是持有債券的平均回本時間，愈遲收回資金，存續期就愈長，資金面對的利率風險就愈高，債價就愈波動。長債較短債遲收回本金，因此長債的存續期也就較長；相同到期日之下，票息愈低的債，資金回到投資者的速度也愈慢，因此票息低的債，存續期也較長。

債券投資者需審慎考慮年期和債價兩者的關係，若進入減息周期，長債的潛在升幅當然較高，但波幅也同樣較高，投資時按風險接受程度選債。

凱基亞洲投資策略部